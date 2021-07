Résultat du brevet des collèges en Corse : qui a le DNB 2021 ?

Les résultats du brevet dans l'académie de Corse sont consultables gratuitement. Découvrez qui a décoché le brevet des collèges.

Les résultats du brevet des collèges en Corse doivent être mis en ligne par les services du ministère de l'Education nationale ce mercredi 7 juillet à 10h. Pour savoir qui est admis au DNB 2021 et avec quelle mention, le plus simple est d'utiliser le moteur de recherche ci-dessus. Il est aussi possible de se rendre sur notre page consacrée au résultat du brevet dans l'académie de Corse. Attention, aucune note n'est transmise sur Internet, sauf sur le site officiel de l'académie de Corse : le candidat doit alors s'identifier avec ses codes personnels.