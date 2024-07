Résultat du bac 2024, en direct : découvrez les admis en bac général, bac pro, bac techno !

Découvrez gratuitement toutes les listes des admis au baccalauréat depuis notre grand direct consacré aux résultats du bac 204 !

En direct

13:30 - Les résultats de l'académie d'Amiens dévoilés Les résultats du bac dans l'académie d'Amiens sont en ligne. La liste des candidats et de leurs résultats sont disponibles sur la page dédiée à cette académie.

13:30 - Découvrez les résultats du bac à Lille ! Et c'est au tour des Lillois de savoir s'ils ont décoché le sésame ! Les résultats du bac dans l'académie de Lille sont enfin en ligne. La liste des candidats et de leurs résultats sont disponibles sur la page dédiée à cette académie.

13:08 - Petit comparatif avec l'an dernier pour l'académie de Metz-Nancy Selon les résultats tombés à midi, les candidats du bac 2024 ont légèrement moins bien réussi que ceux de l'an passé. Avec un taux de réussite au bac, toutes filières confondues, de 87,11%, le nombre de bacheliers avant rattrapages diminuent de 4 points par rapport à l'an dernier.

13:00 - Découvrez les résultats du bac dans l'académie de Paris Et c'est au tour des Parisiens d'avoir le verdict ! Les résultats du bac dans l'académie de Paris sont enfin en ligne, les candidats peuvent savoir s'ils sont bien lauréats. La liste des candidats et de leurs résultats sont disponibles sur la page dédiée à l'académie de Paris.

13:00 - Pour l'académie de Créteil, les résultats du bac 2024 sont là ! Les résultats du bac 2024 dans l'académie de Reims sont tombés à 13 heures. La liste des candidats et de leurs résultats est disponible sur la page dédiée à l'académie de Créteil. Puisqu'il s'agit d'une des académies avec le plus d'élèves, il est possible que les résultats s'affinent dans les minutes qui suivent.

13:00 - Les résultats du bac 2024 à Mayotte sont disponibles ! Les résultats du bac dans l'académie de Mayotte viennent tout juste de tomber. La liste des candidats et de leurs résultats est détaillée sur cette page dédiée. Mayotte et La Réunion sont les deux départements d'Outre-mer à avoir publié leurs résultats en premier.

13:00 - Les résultats du bac à Versailles sont tombés Les résultats du bac dans l'académie de Versailles sont disponibles. Retrouvez la la liste des candidats ainsi que leurs résultats sur la page consacrée à l'académie de Versailles.

12:34 - Le taux de réussite au bac général est très important à Strasbourg À cette heure, les premières informations sur les taux de réussite au bac général tournent autour des 90%. Dans l'académie de Strasbourg, ce taux dépasse même les 95%, il diminue à 87,36% pour le bac techno et à 79,34% pour le bac professionnel. Par ailleurs, 64,41% des bacheliers dans cette académie décrochent une mention.

12:27 - Quels résultats du bac à Reims ? Les premiers chiffres ont été partagés pour 7714 candidats, on y compte 6412 bacheliers. Avec un taux de réussite égal à 83.12 %, toutes filières confondues, l'académie de Reims connait une légère baisse par rapport à l'an dernier (86.5 %). 56.6 % de ces élèves ont décroché une mention cette année.

12:24 - Plus de résultats dans 35 minutes À 13 heures, les académies de Créteil, de Paris et de Versailles prévoient de publier leurs résultats du bac. Ces trois académies comptent parmi celles avec le plus grand nombre d'élèves, il se peut que résultats arrivent au fur et à mesure de l'après-midi, pas d'inquiétude donc si vous ne retrouvez pas votre nom dès 13 heures.

12:24 - Que disent les résultats du bac à Aix-Marseille Les premiers chiffres viennent de tomber et sur 18 916 candidats inscrits au bac cette année, on compte 16 278 bacheliers. Avec un taux de réussite égal à 86,05%, toutes filières confondues, l'académie d'Aix-Marseille se place légèrement au niveau des "plus de 85%" de réussite à l'échelle nationale dont se félicitait la ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet, ce matin sur le plateau de LCI.

12:23 - Les résultats de l'académie d'Orléans-Tours sont disponibles Les résultats du bac dans l'académie d'Orléans-Tours sont en ligne. La liste des candidats et de leurs résultats sont disponibles sur la page dédiée à l'académie d'Orléans-Tours.

12:19 - Les résultats de l'académie de Nancy-Metz sont en ligne Les résultats du bac dans l'académie de Nancy-Metz sont tombés. La liste des candidats et de leurs résultats sont disponibles sur la page dédiée à l'académie de Nancy-Metz. Il s'agit de l'une des premières académies à les dévoiler.

12:07 - Les résultats du bac dans l'académie de Strasbourg sont en ligne ! Dans l'académie de Strasbourg, les résultats du bac 2024 sont disponibles. Pour 7923 candidats inscrits, 6874 ont décroché le bac sans passer par les rattrapages. Retrouvez la la liste des candidats ainsi que leurs résultats sur la page consacrée à l'académie de Strasbourg.