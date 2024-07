Résultat du brevet 2024 : découvrez tous les admis par nom et académie

Lyon, Montpellier, Reims, Nantes, Toulouse...Ce jeudi 11 juillet, les académies donnent les résultats du brevet 2024 à des centaines de milliers de collégiens. Accédez aux listes des admis gratuitement, et aux résultat complet par académie !

12:25 - Les résultats du brevet 2024 à Bordeaux approchent ! Qui a réussi à avoir le brevet dans l'académie de Bordeaux ? Les résultats ne vont plus tarder. Ils seront disponibles ici et sur la page dédiée à l'académie de Bordeaux.

12:17 - Comment consulter simplement les résultats du brevet 2024 ? Linternaute.com vous propose de retrouver les listes des admis par académie sur cette page ce jeudi 11 juillet.

12:10 - La cérémonie de remise de brevet À l'issue du passage au collège et de l'obtention du diplôme du brevet, "une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée scolaire pour les lauréats dans leur collège", indique le ministère de l'Éducation nationale. Cette cérémonie "rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur parcours scolaire commun" et "permet de dire le rôle essentiel de l'école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme" ajoute le ministère.

12:00 - Les résultats du brevet 2024 à Montpellier dévoilés Comment s'en sont sortis les élèves de l'académie de Montpellier ? Le verdict est enfin disponible. La liste des candidats et leurs résultats sont disponibles sur la page dédiée à l'académie de Montpellier.

11:54 - La bourse au mérite du brevet Saviez-vous qu'il était possible de gagner de l'argent en obtenant une mention au brevet ? Et bien c'est le cas, la bourse au mérite du brevet est une aide versée trimestriellement aux lycéens boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au brevet. Elle est attribuée automatiquement aux élèves concernés mais elle peut être retirée au cours du lycée si les résultats et l'assiduité du lycéen sont jugés insatisfaisants. En fonction de l'échelon du lycéen, il peut toucher entre 402 et 1002 euros par an.

11:45 - Une perle du brevet 2024 sur le sujet d'histoire Dans tous examens, les réponses de certains candidats ne passent pas inaperçues. Pour le sujet d'histoire sur la Second Guerre monde, une élève a fait un lien étrange entre la situation de l'époque et celle des élections législatives du week-end dernier. Elle a affirmé que la France était "était scindée en deux avec, d’un côté le régime de Vichy et de l’autre….la France insoumise". De quoi faire plus ou moins sourire son correcteur...

11:36 - Le taux de réussite au brevet 2024 sera scruté ! Le brevet 2024 sera-t-il décroché par plus d'un élève sur 10 ? C'est l'enjeu cette année, pour que les résultats s'améliorent. Rappelons que l'an dernier, les chiffres sur les résultats définitifs du diplôme national du brevet (DNB) donnaient ceci : 850 900 candidats s'étaient sont présentés au DNB et 757 600 d'entre eux avaient été admis. Le taux de réussite "tait de 89,0 %, soit 1,4 point de plus qu'à la session précédente. Ce n'est pas anodin : si une réforme vient à changer la donne et à rendre le diplôme obligatoire pour passer en seconde, comme l'avait souhaité Gabriel Attal, ce taux de réussite deviendra chaque année l'une des données les plus observées par le ministère de l'Education nationale !

11:30 - Les résultats du brevet 2024 de Montpellier arrivent bientôt ! L'académie de Montpellier va dévoiler ses résultats pour le brevet 2024 sous peu. Les résultats sont prévus pour 12h. Alors qui aura décroché le brevet ?

11:25 - Depuis combien de temps les élèves attendent leur résultat du brevet 2024? Alors que les résultats du brevet 2024 arrivent progressivment, les élèves sont impatients. En effet, cela fait plus d'une semaine qu'ils sont dans l'attente. Les épreuves ont eu lieu le lundi 1er juillet et le mardi 2 juillet. Alors quel sera le taux de réussite cette année ?

11:15 - A Reims, petite chute du taux de réussite au brevet 2024 L'académie de Reims a dévoilé ses résultats. Une petite chute du taux de réussite par rapport à 2023 est perceptible : 83.96 % au lieu de 87.27 % pour 4 295 inscrits. Un effet similaire est constaté sur le taux de mention avec une perte de deux points.

11:10 - Une petite progression pour les résultats du brevet en Corse L'académie de Corse a dévoilé ses résultats du brevet. Une progression est constatée sur le taux de réussite pour 2 581 candidats. 89.23 % ont obtenu le diplôme cette année contre 88.92 % l'an passé. Pour les mentions, 76.13 % ont réussi à en avoir une contre 75.02 % en 2023.

11:05 - Le brevet 2024 des collèges concerne énormément de candidats ! Cette année, 858 409 candidats étaient inscrits au brevet 2024, en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer. Un nombre en léger recul par rapport à l'an dernier. C'est considérable puisqu'il s'agit de presque toute une génération ! C'est donc peu dire que les résultats du brevet sont un rituel de passage pour la jeunesse, qui passe du collège au lycée avec les épreuves passées en fin d'année et le diplôme comme objectif !

11:05 - Encore des résultats à venir ! Après cinq académies qui ont dévoilé leur résultat du brevet 2024 ce matin, deux sont attendus ce midi. L'académie de Montpellier révèlera la liste des admis à 12h et Bordeaux à 13h. Alors combien seront-ils à avoir réussi ?

11:00 - L'académie de Corse publie les résultats du brevet 2024 C'est au tour des élèves de Corse de connaitre le verdict ! Leurs résultats sont enfin disponibles. Retrouvez la liste des candidats ainsi que leur résultat du brevet 2024 sur la page dédiée à l'académie de Corse.