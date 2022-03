Changement d'heure : l'heure d'été imminente... et ce n'est pas fini !

CHANGEMENT D' HEURE ÉTÉ 2022. Le changement d'heure d'été a lieu ce week-end des 26 et 27 mars. Comme chaque année à la même période, ce passage à l'heure d'été nous fait faire un bond dans le temps... et perdre une heure de sommeil...

Sommaire Heure du changement d'heure

Heure d'été mode d'emploi

Fin du changement d'heure Le changement d'heure d'été, qui ce déroule ce week-end, va signer le début d'une nouvelle période de l'année. Le jour se lèvera en effet une heure plus tard et se couchera également une heure plus tard suite au passage à l'heure d'été, avec des variations suivant les régions puisque le soleil se lève avec près d'une heure de décalage entre Brest et Strasbourg, montrant le bout de ses rayons plus tôt à l'est qu'à l'ouest. Quand il s'agit de se remettre à la bonne heure suite au changement d'heure, les montres classiques sont à régler manuellement, de même que les heures d'appareils électroménager comme les micro-ondes ou fours. Pour ce faire, consultez notre papier consacré à l'heure exacte. Le changement d'heure, comment ça marche ? Pour passer le cap sereinement, une règle simple à retenir : le changement d'heure a lieu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022. A 2 heures du matin, nous passerons d'office à 3 heures du matin. C'est donc l'image des aiguilles qui avancent qu'il faut retenir, avec de premières conséquences très concrètes dès le dimanche 27 mars : nous "perdons" artificiellement une heure de sommeil cette nuit-là, mais gagnons une heure de luminosité naturelle en fin de journée dès le dimanche soir.

FAQ : toutes les réponses à vos questions

D'autres pays que ceux de l'UE s'apprêtent-ils à abandonner le changement d'heure saisonnier ? Le changement d'heure n'est pas menacé qu'en Europe. Les Etats-Unis notamment se dirigent vers la fin du changement d'heure d'hiver. Le Sénat y a voté le 15 mars 2022 l'abandon de l'heure d'hiver. La Chambre des représentants devra confirmer cette décision, qui devra ensuite être validée par le président Joe Biden. Comme en Europe, certaines associations de santé pointent toutefois qu'il serait préférable de conserver l'heure d'hiver car elle est plus proche de l'heure solaire et donc plus fidèle à notre horloge circadienne. Changement d'heure d'été : comment habituer son corps à la nouvelle luminosité ? Si le changement d'heure fait parfois autant de mal, c'est essentiellement en raison de la perturbation de notre horloge biologique. Et l'un des fondements de cette horloge interne est que l'activité du corps débute le matin quand la lumière se lève et s'arrête le soir quand l'obscurité s'impose. En gérant notre exposition à la lumière, nous pouvons ainsi aider notre corps à s'habituer à la nouvelle heure. Après le changement d'heure d'été, il est ainsi conseillé de s'exposer davantage au soleil le matin pour bien réveiller l'organisme. Y a-t-il une astuce pour se sentir moins fatigué au réveil après la nuit du changement d'heure ? Le changement d'heure n'est pas sans conséquence pour le sommeil. Chez beaucoup de personnes, la fatigue se fait sentir, en particulier lors du changement d'heure d'été. Ce samedi soir, il est encore temps d'appliquer quelques astuces pour se réveiller moins fatigué demain matin : "Le samedi soir, avancez vos horloges d'une heure en début de soirée. Ensuite, allez vous coucher à votre heure habituelle." conseille l'Académie américaine de médecine du sommeil. Quand précisément a lieu le passage à l'heure d'été ? Le passage à l'heure d'été a toujours lieu le dernier week-end du mois de mars, avec une subtilité à connaître : il doit s'agir du dernier week-end complet de mars. En 2022, la question ne se pose pas puisque le mois de mars se termine un jeudi (le 31) et non un samedi, comme cela a parfois été le cas. Le passage à l'heure d'été se produit précisément dimanche 27 mars à 2h du matin. A quelle heure se lèverait le soleil en hiver si nous restions à l'heure d'été toute l'année ? Si l'heure d'été était choisie par la France, à quelles heures le Soleil se lèverait-il et se coucherait-il en hiver selon les régions ? Les différences seraient grandes entre l'est et l'ouest de la France. Le 21 décembre, jour le plus court de l'année, le Soleil se lèverait à 9h41 à Paris, et 10h06 à Brest. À Strasbourg, le jour pointerait à 9h18 et à Nice à 9h01. Des différences notables qui pourraient influer sur la décision sur la fin du changement d'heure en France. Rappelons que si les Français consultés par l'Assemblée nationale ont majoritairement plébiscité l'heure d'été, la France n'a pas encore pris de décision. Faut-il remettre soi-même ses appareils à l'heure suite au changement d'heure d'été ? La majorité des appareils électroniques modernes se chargent tout seul d'appliquer le changement d'heure. Pour vos fours (y compris micro-ondes), horloges ou autres réveils, il faudra a contrario penser à réaliser une petite manipulation manuelle au matin du 27 mars 2022. L'agriculture peut-elle être perturbée par l'heure d'été permanente ? Si nous restions à l'heure d'été, quel impact économique cela pourrait-il avoir ? Certains secteurs devraient s'adapter, comme l'agriculture. Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA au moment de l'interview, a ainsi expliqué au magazine Challenges que les récoltes devraient commencer plus tard et que plus de salariés devraient travailler de nuit. Des incidences qui auraient donc un impact direct, par exemple sur les salaires versés. L'heure d'été est en effet plus éloignée de l'heure naturelle, sur laquelle les agriculteurs s'appuient davantage. Quelle source conteste les économies d'énergie liées au changement d'heure ? Le changement d'heure a été instauré en 1976 en France pour des raisons d'économie d'énergie au départ, notamment sur l'éclairage. C'était en effet peu de temps après le choc pétrolier de 1973. Mais les effets réels sur la consommation d'énergie sont de plus en plus contestés. Les économies ne seraient, selon le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) estimées qu'entre 0,5 et 2,5%. C'est pourquoi la Commission européenne a lancé le débat sur le sujet en 2018. Quels pays changent d'heure ce week-end ? Les Français ne sont pas les seuls à bousculer les pendules des horloges cette nuit. Le changement d'heure est harmonisé pour la plupart des Etats de l'Union européenne, afin de faciliter la communication entre les pays et les transports. Au total, environ 70 pays passent à l'heure l'heure d'été, ainsi qu'à l'heure d'hiver. Pour autant, chaque pays possède ses propres règles. Aux Etats-Unis, la décision revient par exemple à chaque Etat. Certains pays ont finalement choisi de supprimer le changement d'heure. En 2011, la Russie a mis en avant l'augmentation des accidents de la circulation et les dépressions pour mettre fin à l'heure d'hiver. Le plus grand pays du monde a bien du mal à harmoniser l'ensemble de ses 11 fuseaux horaires. La Turquie a également décidé de ne pas changer d'heure, pour profiter du soleil. Y a-t-il plus de crises cardiaques à cause de l'heure d'été ? Selon différentes études, le passage à l'heure d'été serait mauvais pour la santé. Libération rapporte ainsi qu'une étude américaine a révélé, en 2014, que le risque de faire une crise cardiaque augmente de 25% le lundi qui suit le passage à l'heure d'été. En cause, le sommeil moins bon qui aurait des conséquences sur le "stress cellulaire". Une conclusion que partageaient déjà des chercheurs suédois en 2008. Ce risque, en revanche, n'existerait pas lors du passage à l'heure d'hiver. LIRE PLUS

La fin du changement d'heure annoncée, mais repoussée

Les jours continueront à rallonger en luminosité jusqu'au solstice d'été, le 21 juin prochain. Quant à la fin du changement d'heure, déjà votée par le parlement européen le 26 mars 2019 mais retardée par la crise sanitaire du Covid, elle n'interviendra pas avant encore plusieurs années pour des raisons de coordination entre les Etats membres. Le changement d'heure est en effet jusqu'à présent harmonisé au sein de l'UE. Chaque Etat membre de l'UE devra trancher sur le fuseau horaire choisi et un avis final devra être donné par le Parlement et la Commission européenne.

Il y a donc peu de chances que ce changement d'heure d'été 2022 soit le dernier. Et plusieurs années de changements d'heure nous attendent encore : le projet de suppression du changement d'heure saisonnier est en effet "coincé" dans les tuyaux depuis plusieurs années, et a pris du retard. En septembre 2018, la commission des Transports de l'Union Européenne envisageait la fin de cette mesure pour 2019. Or il a fallu attendre 2019 pour que le Parlement européen adopte le projet à la majorité, avec une année de suppression du changement d'heure alors fixée à 2021. Puis la crise sanitaire du Covid-19 est passée par là, mais aussi la crise politique ayant suivi le Brexit en 2020. De quoi mettre le changement d'heure en suspens au sein des institutions européennes. Pour que la fin du changement d'heure saisonnier prenne effet, il faudra en outre que le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été soit acté dans les payés concernés.

Le changement d'heure d'été a toujours lieu le dernier week-end (complet) de mars, à 2 heures du matin, dans la nuit du samedi au dimanche. Le changement d'heure d'été 2022 a donc été programmé dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022, avec un saut des aiguilles de 2 heures à 3 heures du matin.

Quand et comment s'effectue le passage à l'heure d'été ?

Lors du changement d'heure d'été, à 2 heures du matin, il faut toujours avancer les aiguilles de sa vieille montre ou de son horloge ancestrale d'une heure. A 2 heures, la France passe en effet instantanément à 3 heures. En termes plus techniques, l'Hexagone "switche" de GMT+1 (heure d'hiver) à GMT+2 (heure d'été). Si une heure de sommeil est ainsi "perdue", la nuit tombe, en revanche, une heure plus tard en soirée. La manœuvre fait donc artificiellement perdre une heure de sommeil, mais gagner également artificiellement une heure de luminosité naturelle en fin de journée, en plus du rallongement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'été, en juin. Bien évidemment, les smartphones comme tous les appareils connectés passent à l'heure d'été automatiquement, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire.

Le changement d'heure va-t-il bientôt prendre fin ?

En février 2018, le Parlement européen a sondé les citoyens de l'UE sur le sujet du changement d'heure. Parmi les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu, 84% se sont dits pour la suppression de la mesure (une consultation citoyenne menée en France, auprès de 2,1 millions de participants via le site de l'Assemblée nationale, a aussi donné une nette préférence de 83,71% pour la fin du changement d'heure et même pour rester définitivement à l'heure d'été). Mais il a fallu attendre encore un an pour qu'en mars 2019, le Parlement européen adopte un projet à la majorité pour y mettre fin. Une échéance pour avait même été fixée pour remiser le changement d'heure au placard : octobre 2021. La crise sanitaire et les hésitations des dirigeants européens auront finalement donné quelques années de plus à l'alternance entre heure d'hiver et heure d'été.

Le changement d'heure de mars 2022 est-il le dernier ?

Non seulement le changement d'heure d'été de mars 2022 n'est pas le dernier, mais plusieurs autres changements d'heure doivent encore suivre ensuite. Selon la Commission européenne, citée par Le Figaro.fr, la suppression du changement d'heure n'interviendra sans doute pas en 2022. Hormis le retard induit par la crise sanitaire du Covid, ce qui bloque est l'harmonisation entre les Etats membres. L'Union européenne connaît en effet trois fuseaux horaires aujourd'hui, et une directive de l'UE suggère de laisser chaque Etat choisir de supprimer ou non le changement d'heure, pour ensuite passer soit à l'heure d'hiver soit à l'heure d'été permanente. Ladite directive de l'Union européenne a été validée par le Parlement européen en mars 2019, mais elle doit aussi l'être par le Conseil des ministres (qui unit les représentants des différents États membres de l'UE). C'est là que les négociations patinent.