Un navire qui a mystérieusement disparu avec tout son équipage retrouvé 115 ans plus tard

Le naufrage de l'Adella Shores remonte à 1909. Ce n'est que plus d'un siècle plus tard que son épave a été retrouvée.

C'était en 1909. Le bateau à vapeur Adella Shores traversait les eaux glacées du lac Supérieur, situé dans le Michigan, aux Etats-Unis. Ce navire de 175 tonnes a été construit par la famille Shores et achevé en 1894. Son nom se réfère à celui de la petite dernière de la famille. Il transportait du sel en direction du Minnesota et était suivi d'un plus grand navire en acier, le Daniel J.Morell. Soudainement, l'Adella Shores a disparu sans que personne ne comprenne ce qui s'était passé, ni même les passagers présents sur le bateau l'accompagnant. Les 14 membres de l'équipage ont péri et le bateau s'est volatilisé. Le seul élément particulier relevé ce jour-là était de fortes rafales.

Le bateau était depuis son inauguration porteur d'un mauvais présage, selon les croyances des marins. La famille Shores, très religieuse, avait, en effet, refusé de réaliser la tradition de la bouteille de vin ou de champagne brisée sur la coque pour le baptême du navire. Ils avaient alors décidé d'effectuer le même geste avec une bouteille d'eau. Le bateau a finalement bien rencontré de multiples problèmes avant sa disparition : il a notamment coulé deux fois en eau peu profonde.

C'est aujourd'hui, près de 110 plus tard, que l'épave a été retrouvée au fond du lac. La Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) l'a annoncé à l'occasion de la 115ème commémoration du drame. L'épave était située à 200 mètres de profondeur. Cette découverte fait suite à un soupçon de position en 2021 suivie de nombreuses plongées à l'aide de sonars et de véhicules sous-marins. La mystérieuse disparition du navire pourrait ainsi bientôt être élucidée. Selon Bruce E. Lynn, directeur exécutif du GLSHS, les conditions météorologiques sont probablement la cause principale du naufrage.

"Les lacs créent leurs propres microclimats où les conditions peuvent changer extrêmement rapidement. Des navires comme l'Adella Shores pourraient très rapidement se retrouver dans des situations dont ils ne pourraient pas sortir en toute sécurité. La visibilité réduite a également causé des problèmes et les collisions avec des navires n'étaient pas rares. Il y avait beaucoup plus de navires en activité", a détaillé Bruce E.Lynn à Fox News. Seuls des débris, comme ceux de la chaudière, de la cale ou encore de la proue ont été retrouvés et non des restes humains. Entre 6000 et 10 000 épaves seraient au fond des Grands Lacs, groupe de cinq lacs situés sur ou près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et une grande partie est encore à découvrir.