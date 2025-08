Un virement de 450 euros arrive sur les comptes en banque, la date de versement est déjà connue

Plus de 3 millions de ménages vont bénéficier de ce virement exceptionnel.

Certains l'attendent de pied ferme, d'autres l'ont peut-être oublié mais de nombreux ménages auront la bonne surprise de voir un virement supplémentaire sur leur compte bancaire dans les prochains jours. Cette opération d'envergure va concerner 3 millions de familles, avec des montants oscillant entre 400 et 500 euros par enfant.

Les premiers virements sont prévus dans quelques jours, le 5 août exactement, pour les habitants de la Réunion et de Mayotte. Les allocataires de métropole ainsi que ceux de Guadeloupe, Guyane et Martinique devront patienter jusqu'au 19 août pour voir la somme créditée sur leur compte. Il s'agit toutefois de la date transmise par le service public et un petit délai est parfois constaté avant de voir réellement la somme apparaître sur le compte bancaire.

Mais quelle est la raison de ce virement en plein été ? Il s'agit d'une aide désormais bien connue à cette période de l'année : l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette aide versée une fois dans l'année sous conditions de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans intervient à une date flexible en fonction des années mais régulièrement dans les jours suivants le 15 août pour les ménages concernés et installés en métropole.

Son montant varie selon l'âge de l'enfant : 423,48 € de 6 à 10 ans, 446,85 € de 11 à 14 ans et 462,33 € de 15 à 18 ans. Des sommes revalorisées en 2025 pour suivre l'inflation. Pour en bénéficier, les ressources 2023 du foyer ne doivent toutefois pas dépasser certains plafonds variant en fonction du nombre d'enfants à charge. À titre d'exemple, le revenu fiscal ne doit pas excéder 28 444 € pour un enfant, 35 008 € pour deux enfants et 41 572 € pour trois enfants. Si les démarches ont été effectuées dans les temps, les familles éligibles n'ont rien de plus à faire et recevront automatiquement l'ARS sur leur compte bancaire aux dates prévues.

Pour les parents, ce virement tombe souvent à point nommé pour anticiper les dépenses liées à la scolarité de leurs enfants. Entre l'achat des fournitures, des manuels scolaires, des vêtements et parfois même du matériel informatique, la note peut vite s'avérer salée en cette période de l'année.