Les figurines vikings n'étaient pas de simples bijoux : les chercheurs révèlent leur véritable usage

Des archéologues ont étudié les figurines vikings et ont découvert leur véritable rôle. Il ne s'agissait pas seulement de simples bijoux ou décorations.

Drakkar, armure, casque à cornes... L'imaginaire autour du peuple viking est très étendu. Ces explorateurs, commerçants, mais aussi pillards scandinaves ayant vécu durant une période s'étendant du VIIIe au XIe siècle étaient aussi connus pour posséder de nombreuses figurines anthropomorphes. Elles étaient souvent considérées comme des représentations d'êtres mythologiques, tels que Freya, les Valkyries ou Thor. De nouvelles analyses, dont les résultats ont été publiés dans Antiquity, viennent de bouleverser la compréhension de ces objets longtemps décrits comme de simples pendentifs ou représentations miniatures de divinités .

Ils se sont concentrés sur dix d'entre elles, trouvées dans des tombes ou des trésors cachés en Suède et réalisées en bronze ou argent. Elles ont été analysées sur les micro-usures et à l'imagerie par transformation réflective. Ils ont alors identifié des traces de lissage et de rayures et ont pu reconstituer leur histoire. Ils ont compris que le processus de fabrication était composé de plusieurs étapes : ils coulaient le métal, l'affinaient, le décoraient, voire le retravaillaient.

© O. Myrin, Swedish Historical Museums / Antiquity

La plupart des artefacts comportaient des anneaux de suspension ou des perforations pour être fixés à des vêtements ou des cordes. Ils présentent cependant des traces d'usure très variables, laissant penser qu'ils n'avaient pas tous un usage quotidien. Certains ont pu servir lors de rites funéraires ou pour des offrandes . "Certains ont été manipulés et portés de manière intensive, ce qui indique qu'ils ont pu circuler longtemps ou se transmettre de génération en génération comme un héritage. D'autres , en revanche, sont impeccables et semblent n'avoir jamais été enfilés, ce qui signifie qu'ils ont peut-être été confectionnés spécialement pour les funérailles d'une personne en particulier", a détaillée l a docteure Christina Tsoraki, auteur de l'étude, dans un communiqué.

L'un d'eux avait même été brisé volontairement. Des traces de percussion sur un pendentif en forme de tête montraient qu'il a été délibérément "décapité", la rupture n'a pas été dissimulée ou polie. Cela rappelle des pratiques documentées sur des corps humains à l'époque viking, ouvrant la possibilité que certains artefacts aient été traités et manipulés selon des logiques analogues à celles des corps réels.

"Les pendentifs et figurines de l’époque viking étaient intimement liés à des univers plus vastes : les voyages pour se procurer de l’argent (dont les objets étaient souvent faits), les conceptions vikings du corps, du genre et de la sexualité, les idées nordiques sur l’ autre monde, les compétences et la technologie de leurs créateurs", a expliqué la professeure Marianne Hem Eriksen, autre auteure de l'étude.

L'étude redonne donc vie à des objets longtemps réduits à leurs motifs iconographiques. Ce changement de perspective permet de mieux comprendre les Vikings eux-mêmes : leur rapport aux objets, leurs conceptions du corps et de l'identité, et la manière dont le monde matériel participait à la construction de leurs univers sociaux et symboliques.