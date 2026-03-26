Comment la France a gagné 13 milliards d'euros grâce à ses lingots d'or

La Banque de France a finalisé "la modernisation de ses réserves d'or" stockées à New York.

La France a empoché plusieurs milliards d'euros grâce à des biens qui avaient été mis de cote pendant plusieurs années. Ce 24 mars, la Banque de France a finalisé "la modernisation de ses réserves d'or" stockées à New York, aux Etats Unis. Ce qui est étonnant et remarquable dans cette "transaction" plus que réussie est que le premier comptoir français ait réalisé au passage, une opération comptable exceptionnelle positive de 12, 8 milliards d'euros, explique BFM TV.

La Banque de France a, en effet, annoncé avoir "enregistrée une plus-value en capital de prés de 13 milliards d'euros". Cela dans le cadre d'un processus de "rationalisation de ses réserves d'or" new yorkaise. La première instance banquière de France a souhaité remplacer progressivement ses avoirs en or anciens ou, pour certains, non conformes aux normes internationales, par des lingots répondant aux normes modernes. Cette démarche lui a permis d'éviter les démarches liées au raffinage et de maximiser son profit en milliards...

En 2024, la Banque de France avait réalisé un audit interne qui lui recommandait de finaliser ce processus pour son stock d'or résiduel, encore conservé à New-York.

A New York, le stock de lingots d'or de la Banque de France représentait 129 tonnes d'or, soit 5% de ses réserves totales d'or. Ces chiffres expliquent que le pays tricolore, ou se trouve d'ailleurs la Banque de France ait ainsi "gagné 13 milliards d'euros par ses lingots d'or", dans un contexte opportun pour Paris. Cette plus-value française exceptionnelle s'explique, comme le rappelle le gouverneur François Villeroy de Galhau, par un contexte de cours élevés de l'or durant laquelle les opérations ont eu lieu. Pour lui, la décision de remplacer les stocks américains par des stocks français n'a pas été motivée "par des considérations politiques", mais bien en raison de la "qualité supérieure de l'or négocié sur le marché européen".

Le déplacement des biens vers la capitale française à nécessité plusieurs allées et venues. En vue de l'importante quantité de lingots, plusieurs convois entre le Nord étatsunien et Paris ont été réalisés, entre juillet 2025 et janvier 2026. Au total, 26 opérations vers le Texas. Désormais, l'ensemble de ce processus sur l'or français, anciennement stocké, à New-York est achevé. La totalité des biens se trouve en plein Paris, "dans un lieu ultra-sécurisé", appelé "la Souterraine". Un lieu se trouvant à 27 mètres sous terre, en dessous de l'hôtel de Toulouse dans le 1er arrondissement.

Ce laps de temps a permis de générer une plus-value exceptionnelle de 12,8 milliards d'euros, soit 11 milliards d'euros au titre de l'exercice 2025 et 1,8 milliard d'euros pour 2026, indique la Banque de France. La France est devenue la quatrième réserve d'or du monde, derrière l'Italie, l'Allemagne et les Etats-Unis.