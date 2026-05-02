Une source essentielle à la vie marine disparaît dans le golfe de Panama : les scientifiques ne l'avaient pas vu venir

Un phénomène capital pour les écosystèmes, mais aussi pour l'économie côtière, s'est quasiment arrêté, alors qu'il survenait de manière répétée depuis au moins des dizaines d'années.

Le changement climatique perturbe de plus en plus de phénomènes naturels. Dans le golfe de Panama, chaque année, il y a une remontée d'eaux froides, appelée upwelling, qui arrivent pendant la saison sèche, donc de décembre à avril. Les vents déplacent les eaux de surface vers le large et ainsi les plus froides situées en profondeur peuvent remonter. Riches en nutriments, l'upwelling joue un rôle majeur pour la vie marine en protégeant les récifs du stress thermique et en permettant le développement de phytoplancton qui est à la base de la chaine alimentaire marine. En conséquence, il alimente les pêcheries en bord du Golfe et maintient l'eau plus fraiche au niveau des plages pendant la saison touristique estivale.

Les scientifiques du Smithsonian Tropical Research Institute surveillent alors ce phénomène récurrent depuis au moins 40 ans. Pourtant, l'an dernier, ce processus océanographique n'a pas eu lieu au moment attendu, soit vers le 20 janvier, comme ils l'ont rapporté dans une étude. Il a même quasiment disparu puisque quand les eaux se sont refroidies à partir du 4 mars, passant sous les 25 degrés, ce phénomène n'a duré que 12 jours contre 66 en moyenne habituellement. La température de l'eau n'est, en plus, pas descendue en dessous de 23 degrés contre plutôt 19 les autres années avec des extrêmes vers 15.

Ainsi, moins de nutriments sont remontés, faisant baisser la productivité marine et le stress thermique a été accru pour les coraux qui ont besoin de ce rafraichissement saisonnier. Cela peut même accélérer leur blanchissement. Ce changement s'expliquerait par une forte diminution des régimes de vents. La fréquence des vents du nord, appelés alizés, a été réduite de 74% en 2025.

L'étude montre qu'un phénomène aussi prévisible peut basculer rapidement. "Nous avons 40 ans de données satellites, 30 ans de mesures in situ et 80 ans de modélisations qui montre que cet upwelling saisonnier a été aussi prédictible qu'une horloge. Cet arrêt de l'upwelling n'a été prévu dans aucun scénario climatique à ma connaissance", a déclaré Aaron O'Dea, premier auteur de la publication, à Reporterre.

L'équipe ne l'avait donc pas anticipé, et cela fait craindre des conséquences plus graves à venir. "Au Panama, plus de 95 % de la biomasse marine vient de la côte pacifique grâce à l'upwelling. Sans ce dernier, on verra des effets en cascade sur les écosystèmes, sur l'économie de la pêche et sur la vie des communautés côtières", a-t-il prévenu. Des travaux supplémentaires restent nécessaires pour confirmer l'origine de ce bouleversement et savoir si cela risque de se reproduire.