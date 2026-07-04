99% de la population a déjà fait face à un "ver d'oreille" et il revient très facilement

Le "ver d'oreille" est un phénomène qui a fait l'objet de nombreuses études. Et pour cause, quasiment tout le monde l'a déjà subi.

Le "ver d'oreille" est une image qui peut rapidement inquiéter. Ce terme vient du mot anglo-saxon "earworm" et a fait l'objet de nombreuses recherches. Il est en fait associé à un phénomène que presque tout le monde, soit 97 à 99% de la population, a déjà rencontré. Pensez à ce jour où une musique vous est entrée dans la tête et qu'elle ne voulait plus en ressortir. Le "ver d'oreille" est ce "phénomène de la petite musique entêtante, qui vous revient dans la tête, qui tourne en boucle et que vous n'arrivez pas à arrêter", définit le neuropsychologue Hervé Platel pour Linternaute.com. Ce "ver" est donc tout à fait inoffensif !

Cette musique peut s'éterniser car vous l'avez entendue dans la journée, quelqu'un l'a chantée autour de vous, vous voyez une image ou repensez à un souvenir qui y est associé... Les souvenirs musicaux ont tendance à bien s'imprimer dans le cerveau : "Avec certains sons mélodies, on a des souvenirs qui restent accrochés avec un contexte très spécifique. Il y a beaucoup de gens pour qui certaines musiques correspondent à des périodes de leur vie, à des événements, ça marque de manière très forte leur autobiographie, leur identité", précise notre spécialiste. Hervé Platel estime que "le problème vient aussi du fait que certaines personnes ont plus de difficultés à inhiber dans leur cerveau des informations qui tournent en boucle".

Un style de chansons est, par ailleurs, plus propice aux vers d'oreille, selon une étude publiée en 2016 par l'American Psychological Association. Certaines caractéristiques peuvent rendre les chansons plus susceptibles de devenir des "vers d'oreille" : le tempo rapide et une mélodie facile à mémoriser. S'il s'agit souvent de courts extraits, le refrain d'une chanson est la partie la plus susceptible de revenir en boucle. Andréane McNally-Gagnon, neuropsychologue au BRAMS, avait justement fait un questionnaire pour identifier les chansons qui rentraient le plus dans la tête des internautes francophones : on y retrouve Ça fait rire les oiseaux de La Compagnie créole, devant I Will Survive de Gloria Gaynor, ou encore Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin et Singing in the Rain de Gene Kelly. La Danse des canards est aussi présente dans le top 10 et Vive le vent prend la tête des chansons de Noël les plus obsédantes.

Comment s'en débarrasser ? On a tendance à essayer de se concentrer sur autre chose. Hervé Platel préconise plutôt d'écouter une autre musique : "Si vous n'avez pas une autre information concurrente, ça tourne, ça tourne et ce n'est pas en y pensant que ça va s'arrêter. Il faut penser à une autre musique". Chanter le morceau jusqu'au bout pourrait aussi aider.