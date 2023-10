L'armée française a testé un rayon laser révolutionnaire depuis un navire, les résultats sont aussi surprenants qu'effrayants

La Marine nationale française a testé avec succès son nouveau laser. Le système Helma-P, monté sur une frégate, a réussi à détruire des drones approchant le bâtiment en Méditerranée.

Est-ce le début d'une nouvelle ère de la guerre ? Les armes laser sont des armes qui utilisent un faisceau de lumière pour endommager ou détruire une cible. Elles présentent de nombreux avantages par rapport aux armes conventionnelles, notamment une précision chirurgicale, une source difficile à localiser et un coût de tir quasi nul.

Elles peuvent être utilisées pour neutraliser des drones, enflammer des objets à distance, altérer des capteurs optiques ou encore détruire des moyens de communication. Elles pourraient même être utilisées pour frapper des missiles et des drones.

La Marine nationale fait partie des armées à la pointe dans ce domaine. Après avoir testé la technologie sur terre, elle s'est félicitée récemment d'avoir également réussi un tir de laser sur des drones depuis une frégate. Le système se nomme Helma-P (Laser haute énergie à applications multiples – puissance). Il est développé conjointement par Cilas et l'armée française.

Selon Benoist Roucher, responsable du développement et des ventes de Cilas qui s'est exprimé dans L'Usine Nouvelle, la technologie française a fait mieux que remplir ses objectifs et s'avère redoutable pour d'éventuels adversaires : "Avec notre savoir-faire dans l'optique, nous parvenons à faire converger le faisceau laser sur la cible avec le diamètre d'une pièce d'un euro. Nous avons réussi à neutraliser un drone éloigné de 800 mètres en 1,5 seconde, et chaque fois avec 100% de réussite.

Les armes laser présentent de nombreux avantages par rapport aux armes conventionnelles :

une précision chirurgicale. Les tirs de laser peuvent endommager ou détruire une cible avec une précision extrême, ce qui réduit le risque de dommages collatéraux.

une source difficile à localiser. Les armes laser ne nécessitent pas de projectile physique, ce qui rend difficile la localisation de la source du tir.

un coût de tir quasi nul. Cet armement ne nécessite pas de munitions, ce qui réduit considérablement le coût de son utilisation. France info a souligné que le laser avait le meilleur rapport qualité/prix contre les drones : "plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un missile contre à peine quelques euros pour un tir laser".

Le laser français est encore en développement (il doit être disponible en 2024), mais il a le potentiel de révolutionner la guerre. Il pourrait permettre aux forces armées de mener des frappes plus précises, plus efficaces et moins coûteuses.