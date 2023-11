Dans cette commune rurale de France, il y a plus d'étrangers que de Français

Plus de la moitié des habitants de cette commune, située dans la campagne de Saône-et-Loire, sont d'origine étrangère.

Les chiffres de l'Insee sont formels, plus de 5,3 millions d'étrangers étaient installés en France en 2022. Depuis plusieurs années, le nombre de personnes de nationalité étrangère sur le territoire français a continué d'augmenter progressivement. Mais rapportée à la population nationale, la proportion d'étrangers en France n'augmente qu'assez peu depuis des décennies : ils représentent moins de 7,8% de la population en 2022, selon les données de l'Insee, contre 6,5% en 1975. Reste que la répartition de ces étrangers est très inégale et leur présence est nettement plus importante dans certaines villes que dans d'autres. Au point d'être majoritaire dans certaines localités ?

Les populations de personnes étrangères se concentrent surtout les grandes métropoles, notamment celles d'Île-de-France. On retrouve par exemple 39% d'étrangers à Aubervilliers ou 36% à Clichy-sous-Bois. Mais il y a aussi des cas où le nombre d'étrangers est encore plus élevé en proportion du nombre de résidents. Il existe même une commune française dans laquelle le nombre d'habitants étrangers surpasse celui des personnes françaises. Pour trouver ce ratio inhabituel, il faut se rendre à Taizé, petite bourgade de 200 habitants à peine nichée au cœur de la Saône-et-Loire. Dans cette commune, 71,1% des habitants sont des immigrés, c'est-à-dire des étrangers nés à l'étranger, et parmi eux seule une poignée jouit désormais de la nationalité française.

Selon le dernier recensement en date de 2020, sur les 194 habitants de la commune, 138 sont des personnes d'origine étrnagère dont 24 ont finalement obtenu la nationalité française. La présence de ces personnes est aussi à l'origine d'une petite augmentation de la population, la commune n'a jamais été aussi peuplée depuis 1870 et a gagné quelques dizaines d'habitant ces 20 dernières années.

Comment expliquer qu'il y ait autant d'étrangers dans un village rural perdu au milieu de la Bourgogne ? Cette particularité est due la communauté de Taizé, une communauté religieuse fondée en 1944, durant la Seconde Guerre Mondiale par le Suisse Roger Schütz, ou Frère Roger. La communauté de Taizé s'est agrandie au fil des ans, passant d'une petite dizaine de membres à une centaine entre les années 2000 et 2010. Installée dans le village bourguignon et avec quelques antennes sur les cinq continents, elle représente la majorité de la population de Taizé à elle seule et est essentiellement composée d'étrangers.

Ces étrangers qui ont posé bagage en France pour une longue durée sont surtout des religieux conquis par les valeurs et le mode de vie prônés par la communauté de Taizé. Ils sont issus de toute l'Europe pour la plupart, mais il existe également des liens importants avec des antennes de la communauté au Sénégal, au Bangladesh, au Brésil ou en Corée. Plusieurs milliers de migrants d'origines et d'âges divers viennent aussi tout au long de l'année à Taizé pour une durée plus courte, de quelques jours à quelques semaines. Ils sont alors logés sur place et suivent le rythme de vie de la communauté.

La communauté de Taizé est à l'origine des Rencontres européennes, qui chaque année réunissent des jeunes dans une ville d'Europe pendant cinq jours, aux alentours du Nouvel An. Ce "Pèlerinage de la Confiance sur la Terre" a débuté en 1978 et a réuni jusqu'à 100 000 personnes à son apogée dans les années 80 et a mobilisé environ 15 000 personnes en 2019.