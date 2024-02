Des archéologues à la recherche du tombeau de Cléopâtre ont découvert un mystérieux tunnel

Des archéologues ont fait une importante découverte au cours de la recherche du tombeau de Cléopâtre.

L'une des plus grandes personnalités de l'histoire est aussi l'une des plus mystérieuses. Cléopâtre VII, communément connue comme Cléopâtre, est une figure historique qui est restée très populaire au fil des siècles, jusqu'à aujourd'hui. Cléopâtre devient reine d'Egypte en 51 av J-C alors qu'elle n'a que 18 ans et gouverne jusqu'à son suicide en 30 av J-C. Connue pour sa gestion des affaires étrangères et ses relations avec les empereurs romains Jules César et Marc Antoine, Cléopâtre est une figure historique qui reste très secrète, racontée uniquement à travers la vision des romains. L'image de la reine égyptienne qui est arrivée jusqu'au XXIe siècle n'est probablement pas fidèle à la réalité, les récits excluant bien souvent ses origines grecques et son rapport à la culture égyptienne.

L'emplacement du tombeau de Cléopâtre est un des plus grands secrets historiques qui perdurent au XXIe siècle. Faute d'éléments historiques concrets relatant l'existence ou le règne de Cléopâtre, les archéologues disposent de très peu d'indications. Les diverses recherches et théories ont finalement conduit les experts à s'intéresser de près au site de Taposiris Magna, une ancienne cité égyptienne situé sur la côte, au sud d'Alexandrie, où elle aurait mis fin à ses jours selon les récits. C'est sur ce site que l'archéologue dominicaine Kathleen Martinez mène des fouilles depuis 2005. Et l'équipe internationale menée par la chercheuse a récemment découvert un tunnel qualifié de "miracle géométrique".

Découvert sous un temple du site de Taposiris Magna, à 13 mètres sous terre, le tunnel mesure 2 mètres de haut pour une longueur de 1305 mètres taillés dans le grès. Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, la structure de ce tunnel est similaire à celle du tunnel d'Eupalinos, un aqueduc souterrain datant du VIe siècle av J-C, situé sur l'île de Samos en Grèce. Le Dr Martinez a révélé que des indices importants ont été découverts dans ce tunnel de Taposiris Magna. Parmi ces indices se trouvent notamment des pièces de monnaie où figurent Cléopâtre et Alexandre le Grand. La présence de ce dernier s'explique par le fait que la cité de Taposiris Magna a été bâtie par Ptolémée II, fils du célèbre général d'Alexandre le Grand et l'un des ancêtres de Cléopâtre.

Selon les recherches de l'équipe, le temple où a été découvert le tunnel aurait été dédié au dieu Osiris et à la déesse Isis, à laquelle Cléopâtre aurait été très liée. Des figurines de ladite déesse ont aussi été retrouvées dans le temple. Le tunnel n'est pas la seule partie de l'édifice découverte par l'équipe. En effet, la présence de puits funéraires renfermant des sculptures gréco-romaines a aussi été révélée. Selon les estimations des chercheurs, il est fort probable que Cléopâtre et son mari Marc Antoine aient été inhumés dans des tombes similaires. Une série d'indices qui mène donc sur la piste de la célèbre reine d'Egypte.

La suite des recherches devrait se poursuivre sous l'eau. Une partie du temple a en effet été ensevelie par les vagues après s'être effondré suite à de nombreux tremblements de terre survenus sur la côte égyptienne entre 320 et 1303.