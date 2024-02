Une amende pour avoir skié trop vite ! Les règles à la montagne ne sont pas assez connues

Le ski est une pratique dangereuse. Certaines règles sont donc mises en place pour organiser la cohabitation des utilisateurs des pistes. Risquez-vous une amende si vous ne les respectez pas ?

C'est la haute saison à la montagne. Malgré le manque de neige, les skieurs sont ravis de retrouver les pistes et l'ambiance hivernale. Ceci étant, partir en vacances à la montagne, surtout si vous voulez skier, représente un important budget. Entre la location du logement, du matériel de ski ou encore des forfaits, votre porte-monnaie prend un coup. Il ne manquerait plus que vous vous preniez une amende sur les pistes durant le séjour.

C'est, en effet, arrivé à des skieurs belges, en janvier dernier. Skiant à grande vitesse sur le domaine de Livigno en Italie, quatre amis belges ont été verbalisés pour excès de vitesse selon le Huffpost. Ils auraient été flashés à 85km/h sur une piste noire. Une fois arrivés en bas de la piste, ils ont été interpellés. Les skieurs ont reçu à leur retour chez eux une contravention dans leurs boites aux lettres. Elle comprenait une amende de 50 euros. La station a alors expliqué "qu'il y avait des limitations de vitesse, mais pas de règles officielles". Si vous voulez skier en Italie, il faut donc être prudent sur la vitesse.

Est-ce valable en France ? Evidemment, il faut toujours faire attention à sa vitesse pour une question de sécurité. Mais que dit la loi ? Depuis 1972, les stations ont édicté une charte de 10 commandements pour les skieurs. Elle comporte notamment le respect d'autrui : les utilisateurs des pistes doivent agir de manière à ne pas mettre les autres en danger et les skieurs en amont doivent particulièrement faire attention à ceux qui se trouvent en aval. La maitrise de la vitesse, du comportement et de la direction est aussi très importante : chaque skieur doit ajuster sa vitesse et son comportement en fonction de ses compétences, de la météo, de l'état de la neige et du niveau de trafic sur les pistes.

Pour le dépassement, la charte précise que celui-ci peut s'effectuer par la droite comme par la gauche mais doit surtout être fait avec suffisamment de marge pour ne prendre aucun risque. Les arrêts doivent se faire avec précaution, plutôt sur les bords de pistes, et surtout pas dans des passages étroits ou à visibilité réduite. Il n'existe donc aucune limite de vitesse maximum en France. Il s'agit davantage de principes pour organiser la cohabitation sur les pistes et pour responsabiliser les skieurs plutôt que de les sanctionner.

Néanmoins, quelques autres amendes spécifiques aux stations de ski existent. Elles concernent les fraudes aux forfaits ou les infractions sur les infrastructures comme les remontées mécaniques. La vitesse peut être remise en question quand il y a accident ou collision. Il faut donc toujours être très vigilant. Selon le Système National d'Observatoire de la Sécurité en Montagne, le domaine skiable de France enregistre 50 000 blessés et 15 morts par an en moyenne.