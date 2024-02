Cet appareil de cuisine incontournable de chez Lidl est totalement remboursé ! Attention, l'offre est à durée limitée

Lidl propose une nouvelle affaire dès ce vendredi. Son célèbre robot Monsieur cuisine est disponible avec un remboursement total en bons d'achat. Attention, la durée de cette offre est limitée !

Si vous êtes en quête de bonnes affaires chez Lidl, la période est aux bons plans sur les fameux appareils de cuisine de l'enseigne low-cost ! Après le multicuiseur Silvercrest en février, ce n'est pas une simple promotion que Lidl proposera dès ce vendredi 1er mars mais un remboursement total par bons d'achat de son très populaire robot Monsieur cuisine. A chaque nouvelle mise en vente, l'appareil est rapidement en rupture de stock. Cela s'explique notamment par son prix de 179 euros, qui est bien inférieur aux robots concurrents d'autres enseignes.

Le Monsieur cuisine, de la marque Silvercrest, vous permet de concocter de nombreuses préparations grâce à ses différentes fonctions. Cuire, hacher, mixer, peser mais aussi mélanger, faire revenir ou émulsionner, c'est vraiment un robot tout en un. D'une puissance de 1200W, il possède une cuve de 2,2 litres. Il est aussi possible d'ajuster sa température entre 37 et 130 degrés et de le régler sur 10 vitesses différentes dont une Turbo. Un panneau LCD vous permet de le contrôler et de le paramétrer à votre guise.

Ce week-end, le robot fait son retour en magasin mais en quantités limitées. 35000 exemplaires seront disponibles du vendredi 1er mars au jeudi 7 mars. Un seul robot sera vendu par personne au vu des stocks. Lidl frappe encore plus fort en offrant un remboursement intégral de l'appareil aux adhérents Lidl Plus.

Lidl Plus est le programme fidélité dématérialisé de l'enseigne. Il est disponible sur une application dédiée. Ce compte vous permet de surveiller les bonnes affaires. Après avoir payé 179 euros en caisse pour l'achat du Monsieur Cuisine, Lidl propose de recevoir six bons d'achat d'une valeur de 30 euros, utilisables en magasin. Il n'y a pas de minimum de courses requis pour pouvoir payer avec les coupons.

Vous totaliserez ainsi 180 euros de bons d'achat, non cumulables, à utiliser sur certaines périodes données. Vous recevrez, en effet, un coupon par mois valable une semaine dont le premier sera distribué à partir du 16 avril et valide du 6 au 12 mai. Ensuite, un coupon pourra payer toute ou partie de vos courses du 3 au 9 juin, du 1er au 7 juillet, du 5 au 11 août, du 2 au 8 septembre et enfin un dernier du 30 septembre au 6 octobre.

Un conseil : si vous voulez en profiter, n'attendez pas le dernier moment. Lors d'une opération similaire en décembre dernier, Lidl avait écoulé 90 000 robots de la version Monsieur cuisine smart en une seule journée, selon BFMTV.