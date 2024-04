Cette enseigne ultra populaire chez les Français va disparaitre et ne sera plus accessible que sur Internet

Les magasins de cette enseigne très connue des Français vont disparaitre. Le nouveau patron a pris une décision radicale...

Dans un contexte post-Covid moribond et face à la concurrence de la vente en ligne, certaines enseignes se retrouvent obligées de fermer boutique car elles ne connaissent plus leur succès d'antan. Néanmoins, certaines parviennent à se sauver justement grâce au numérique. "Les marques iconiques ne meurent jamais, les affaires non plus", a estimé Hervé Giaoui, président de la Centrale d'achat française pour l'outre-mer (Cafom), le 23 avril, lors d'une conférence de presse. Acteur majeur de la distribution d'équipement de la maison en outre-mer, il compte bien relancer une marque très connue des Français car elle est, selon lui "inscrite dans le marbre".

L'enseigne Habitat France a, en effet, été liquidée fin décembre suite à de grandes difficultés financières, le tribunal de Bobigny estimant qu'aucun plan de redressement n'était possible et que la situation était trop compromise. Le distributeur de meubles et décoration avait subi le retournement du marché de l'ameublement de milieu de gamme et un manque d'investissement structurel. Alors qu'il était promis à une disparition pue et simple, la Cafom a néanmoins décidé de racheter les actifs numériques d'Habitat, à hauteur 300 000 euros selon Capital, afin de redonner vie à la marque. "Très rapidement, Habitat reprendra sa place internationale", a assuré M. Giaoui, visant à en faire "une marque de luxe abordable".

Sa méthode de relance : vendre uniquement par internet sur son propre site et sur la marketplace de Vente-unique. D'ici quatre à cinq semaines, soit entre fin mai et début juin 2024, le site va revoir le jour et des modèles "iconiques" seront remis en vente. Si la Cafom utilisera dans un second temps les stocks rachetés, une nouvelle gamme devrait être en ligne en septembre. L'enseigne, fondée en 1964, proposera une nouvelle collection contemporaine et modernisée, comprenant des partenariats avec des designers de renom.

Pour redorer son image avant la réouverture du site, les clients qui avaient été lésés par la liquidation d'Habitat se verront offrir, sur demande, un bon d'achat. Un formulaire est mis en ligne en première page du site d'Habitat pour que les clients concernés puissent se manifester afin d'étudier leur dossier, notamment s'ils n'ont pas été livres. Il sera plus compliqué de proposer une solution aux 400 anciens employés, licenciés fin 2023.

L'enseigne réussira-t-elle alors à se relancer 100% en ligne ? Le secteur n'est pas en plein essor en ce moment : le chiffre d'affaires global a diminué de 2,5% en 2023, selon l'Ameublement français. Si la vente en ligne est de plus en plus répandue, il faudra un bon modèle à Habitat pour renaitre de ses cendres. Fin 2022, Made.com, site de vente de meuble, a été placé en liquidation judiciaire : cet exemple montre que ce ne sera pas tâche facile.