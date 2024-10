Des experts ont noté des vins à moins de 8 euros chez Carrefour, quatre sont des "pépites"

La Revue des Vins de France a donné une très bonne note à plusieurs bouteilles vendues chez Carrefour à moins de 8 euros. L'une d'entre elles ne coûte même pas 5 euros.

Alors que les foires aux vins se succèdent entre le mois de septembre et d'octobre, La Revue du vin de France (RvF), référence dans le domaine, partage son avis sur toute sorte de breuvages. Elle a notamment jugé les vins vendus chez Carrefour, dont certains sont d'ailleurs répertoriés sur le site de l'enseigne sous l'appellation "Pépite Revue du vin de France". Ces vins reçoivent une note de la RvF sur vingt, en réalité calculée à partir d'un premier barème sur 100. Et parmi les "Pépites Revue du vin de France" de chez Carrefour, les notes vont de 13 à 17,5/20, le maximum pour un "Château La Tour Blanche 2018, A.O.P Sauternes, vin blanc moelleux" à 29,95 euros les 50cl. Pas tout à fait donné à tout le monde...

Cependant, des bouteilles bien moins chères et de 75 cl récoltent aussi de bonnes notes et rentrent dans la catégorie haute des bons vins, c'est-à-dire ceux qui sont "issus d'une vinification bien maîtrisée alliée à un joli terroir, un encépagement fin, le plus souvent dans un millésime de qualité", selon RvF. "Des vins de plaisir" et à la limite des grands vins puisqu'ils obtiennent la note de 15/20. Une excellente note pour des vins vendus en supermarché lors d'une foire aux vins.

Ce bon compromis est possible notamment avec quatre bouteilles. Il y en a pour tous les goûts : rouge, blanc et rosé. En rosé, à 6,95 euros les 75 cl, le "Palm par L'escarelle, 2023, I.G.P Méditerranée" fait partie des bons vins du PACA avec "un nez net de grenade, groseille, petite baie acidulée. Bouche éclatante et juteuse, finale plaisante sur un profil citron jaune, orange sanguine". Pour la RvF, ce vin à 13% est idéal sur une table estivale, faite de tapas ou de viande blanche à la plancha.

Côté blanc, la RvF valide le "Château Imperial Tokaj, 2018, Tokaj", un vin hongrois moelleux à 11,5%. La bouteille est à seulement 6,95 euros mais ce n'est que pour 50 cl. Un vin que les experts associent très bien avec le dessert : "parfums de coing, pomme, et orange confite. Parfait avec une tarte tropézienne".

En rouge, un Beaujolais a 13% fait tout à fait l'affaire pour se marier avec les recettes de canard notamment. Il s'agit du "Domaine des Montillets, Vieilles Vignes, 2023, A.O.P Morgon", qualifié de "fin et gourmand, à la fois juteux et profond, paré de parfums de cerises mûres", au prix de 7,95 euros.

La meilleure affaire reste peut-être le "Château Les Palais Premium, 2023, A.O.P Corbières", puisqu'il est proposé à seulement 4,95 euros la bouteille. Vin du Languedoc-Roussillon, il table à 13,5% et est présenté ainsi par la RvF : "Épices, parfums de garrigue, cyste, laurier, complexe avec des notes de cerise, le fruit est gracieux et les tanins pulpeux. Parfait pour accompagner un tajine d'agneau aux pruneaux".