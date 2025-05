Tout le monde met cette chanson aux mariages, les paroles sont pourtant horribles et loin d'être romantiques

Pour l'ouverture de bal ou comme lors du slow, cette célèbre chanson est un incontournable. Pourtant, les paroles sont assez tristes.

Il y a toujours au moins une musique ou une chanson romantique diffusée, à un moment ou à un autre, pendant un mariage, en particulier au moment de l'ouverture du bal des mariés. C'est même un de ces moments qui peut être rempli d'émotion, parfois de gêne, mais en tout cas incontournable des unions depuis des décennies. Pourtant, quand on s'attarde un peu sur certaines des chansons les plus écoutées lors des mariages, il y a de quoi déchanter. Les paroles sont en effet loin d'être toujours adaptées au contexte.

C'est le cas de l'un des grands slows que tout le monde a entendu au moins une fois lors de noces. Ses paroles sont si malvenues que certains mariés se posent des questions ou le regrettent amèrement ! Sur le forum Mariages.net, un couple de futurs mariés a ainsi expliqué avoir retenu cette chanson pour l'ouverture du bal, appréciant beaucoup la mélodie. Cependant, ils ont remis en cause leur choix, à cause de la signification des paroles.

De quelle chanson parle-t-on ? Il s'agit de Still loving you du groupe allemand Scorpions. Si le titre apparait assez romantique ("Je t'aime encore"), et que la mélodie est poignante, cette chanson évoque avant tout une rupture, la peine, la solitude et un grand amour perdu. Elle n'est donc pas vraiment en adéquation la naissance ou la confirmation d'une romance.

En traduisant le texte, c'est bien une histoire terminée de manière tragique qui est évoquée. Le chanteur Klaus Meine y partage son envie de reconquérir une ancienne compagne perdue. "Du temps, il faut du temps pour reconquérir ton amour", commence-t-il dans le premier couplet. Celui qui est aussi l'auteur du texte explique ensuite qu'il fera des efforts si celle-ci revenait : "j'essayerai de changer les choses qui ont tué notre amour". Il compte ainsi sur la force de ses sentiments pour retrouver celle qu'il aime. "Seul l'amour peut faire un jour tomber le mur", chante aussi le groupe, qui est également connu pour l'emblématique Wind of change, au moment de la chute du Mur de Berlin.

Dans Still lovin you, l'interprète évoque rapidement les raisons de la séparation : "J'ai heurté ta fierté". "Tu devrais me donner une chance. Ça ne peut pas être la fin", lance-t-il avant de conclure à plusieurs reprises "Je t'aime encore, j'ai besoin de ton amour". Si on remarque le véritable cri d'amour, la chanson évoque donc surtout la détresse suivant une douloureuse rupture. Le tout sans réponse de l'amour envolé qui plus est...

Sur le forum Mariages.net, la chanson ne fait en tout cas pas l'unanimité. De nombreux répondants ne valident pas ce genre de morceau pour un tel événement. Mais la plupart des personnes ayant donné leur avis conseillent tout de même de le conserver, avec des arguments implacables. Certains affirment que le plus important est que les fiancés apprécient cette chanson. Et beaucoup assurent que, de toutes façons, "personne ne comprendra" les paroles.