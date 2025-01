La soucoupe servie avec le café a une utilité bien précise, ce n'est pas juste pour poser la cuillère

Le café est souvent servi dans une tasse avec une petite soucoupe en dessous. Ce n'est pas un simple support et on sait à quoi elle sert vraiment.

La France fait partie des grands consommateurs de café. Selon une étude de l'institut de sondages Ipsos pour Nescafé, qui a interrogé 1000 Français au printemps 2024, 86 % d'entre eux en consomment, dont 73 % de manière régulière avec pour 53%, une moyenne de trois tasses par jour. Les Français aiment se servir une tasse de café chez eux, et notamment au petit-déjeuner (73%). Ceci étant, ils apprécient aussi de temps en temps se rendre dans un café pour déguster cette boisson chaude (14%).

Dans ces espaces, le café n'est souvent pas servi seul. Il peut être accompagné d'un verre d'eau. Cela permet notamment de nettoyer le palais et de se préparer à recevoir les arômes du café. L'eau contribue à se réhydrater face à une boisson aux propriétés diurétiques.

Une autre habitude est de le servir avec un petit gâteau ou un sucre, posé sur une soucoupe. Le sucre est accompagné d'une cuillère pour pouvoir mélanger. Si cette petite assiette sert, en effet, de support à la tasse ainsi qu'à la cuillère ou aux gourmandises, ce n'est en réalité pas son utilité première.

A l'origine, les tasses n'avaient pas d'anses. Les soucoupes servaient alors à récolter les petites gouttes qui pouvaient s'échapper de ce contenant. Cela a rapidement évolué vers un second usage, utile même une fois la tasse agrémentée d'une anse : refroidir le café. En plaçant le café sur la sous-tasse, la surface de contact avec l'air ambiant augmente et la chaleur de la boisson se dissipe plus rapidement. Un courant d'air frais circule entre la tasse et la soucoupe et cette convection fait descendre la température de la boisson.

Votre café, s'il vous est servi trop chaud, va donc ainsi plus rapidement se refroidir et vous pourrez le déguster à bonne température sans attendre trop longtemps et sans vous brûler. Cela protège aussi de la chaleur l'endroit où la tasse est posée.

Au XVIIIe siècle, il était même parfois d'usage de verser les boissons chaudes directement dans la soucoupe pour les refroidir plus vite. Elles avaient alors souvent des bords assez hauts. Aujourd'hui, on ne se verrait plus trop avoir recours à un tel geste en public.