A 33 ans, sans diplôme, son job lui permet de gagner plus de 120 000 euros par an en restant chez elle

A-t-elle trouvé le job de rêve ? En tout cas, cette jeune femme gagne très bien sa vie en restant en télétravail et sans avoir obtenu le moindre diplôme.

Bien gagner sa vie sans avoir de diplôme peut paraitre impossible aujourd'hui. Certains vous diront pourtant le contraire, comme cette femme qui a arrêté l'université au bout d'un an, ne pouvant assumer le prix de la poursuite de telles études, mais qui gagne aujourd'hui plus de 100 000 euros par an. Avant d'en arriver là, elle a multiplié les petits boulots. Garderie, pizzéria, tri de vêtements en entrepôt... Elle a même passé six mois dans l'armée de l'air. Malgré ces expériences, elle n'a pas trouvé sa voie.

En 2015, alors qu'elle travaillait à l'entrepôt, Shanelle Gibson a ainsi eu une révélation : "Je ne devrais pas être ici, j'ai l'impression que je suis destinée à autre chose que ce travail au salaire minimum. Je ne suis pas heureuse", a-t-elle témoigné à CNBC. "Cela m'a poussé à arrêter et à commencer à postuler partout", a ajouté cette Américaine qui a depuis fait l'objet de plusieurs articles outre-Atlantique.

Shanelle a alors publié son CV et a été repérée par un responsable de Parkingsoft, une start-up de logiciels de gestion de stationnement. Son nouveau job : transférer les appels au bon service en fonction des demandes.

Faisant rapidement ses preuves en aidant directement les clients à résoudre leurs problèmes, la jeune femme a été promue analyste du support client. Cette expérience lui a permis de postuler à de nouvelles offres d'emploi dans le secteur du digital après avoir quitté son poste en 2019. Pendant deux ans, Shanelle Gibson a donc enchainé plusieurs postes de support technique et de gestion de projet, toujours en déplorant la monotonie des tâches.

C'est alors qu'un de ses amis lui a parlé du rôle de "Scrum Master", poste axé sur le coaching des équipes dans le cadre de projets digitaux. Pour obtenir un travail plus stimulant, elle a passé en 2021 une certification Scrum Master, avec un cours de deux jours, au prix de 400 dollars, environ 385 euros.

Aujourd'hui, à 33 ans, elle est ainsi Scrum Master principale dans une entreprise de soins de santé, qu'elle a rejointe en 2022. Elle travaille quotidiennement de chez elle, avec des horaires classiques, entre environ 9h et 17h. Elle gagne désormais 132 000 dollars par an à ce poste, soit plus de 126 000 euros par an et donc plus de 10 000 euros par mois. Un salaire qui lui semblait "inimaginable" à atteindre, surtout pour un travail qui lui convient. En France, les cursus de Scrum Master existent aussi, bien que les rémunérations proposées semblent moins importantes.

"Atteindre cette étape m'a aidée à réaliser qu'il n'y a pas de formule spéciale pour gagner un salaire à six chiffres, c'est à vous de décider à quel point vous êtes prêt à travailler dur pour atteindre cet objectif et à ne pas laisser quelque chose comme l'exigence d'un diplôme vous limiter", conseille Shanelle Gibson, assurant qu'il est possible d'améliorer ses compétences par la lecture ou en suivant des entrainements en ligne.