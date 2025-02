Ce chat est le plus grand du monde, sa race est la préférée des Français

Barivel a été récompensé par le Guinness World Record comme étant le plus long chat du monde. Il est immense !

Si votre animal à quatre pattes vous semble très commun, il y a des chats qui battent des records. 19 cm de moustache, 23 kilos, poils longs de 25,68 cm... Certains de ces animaux de compagnie sont impressionnants. Parmi eux figure évidemment le plus grand chat du monde. Et il s'agit de Barivel, un chat italien né en septembre 2016. Ce félin a remporté le titre du Guinness World Record en 2018 et l'a conversé jusqu'à présent. Il faut dire qu'il affiche une taille qui dépasse largement la moyenne : il mesure 1,2 mètre du museau au bout de la queue, soit quasi l'équivalent de la taille moyenne d'un enfant de 7 ans. S'il est le plus grand en vie, Stewie, une bête décédée en 2013, avait atteint 1,23 mètre.

Barivel est un grand gourmand qui aime les biscuits, le poisson et le poulet. Ses propriétaires sont ravis d'avoir un chat si spécial : "C'est un chat très spécial pour nous car il est un peu timide... quand les gens le voient, ils sont très choqués, mais pour nous, c'est un petit cadeau... un grand cadeau !", avait témoigné son propriétaire Edgar Scandurra lors de la remise du prix. Un caractère surprenant par rapport à la signification de son nom, qui veut dire clown ou farceur.

© Instagram Barivel Maine Coon

Au vu de sa taille, le chat se balade parfois en buggy. Ses maitres lui ont aussi créé un compte Instagram, après avoir reçu de nombreuses remarques dans la rue. Leurs abonnés leur demandent d'ailleurs souvent si les images sont retouchées, tellement l'animal apparait immense.

La race de Barivel fait partie des plus connues. Il s'agit d'un Main coon, une espèce renommée, en effet, pour sa taille. Très appréciés, ces félins sont aussi très poilus, moelleux et possèdent une imposante queue. Ils sont aussi réputés pour être gentils et affectueux. Leur espérance de vie moyenne se situe entre 12 et 15 ans.

Le Main coon est très populaire en France. Selon le classement du Livre Officiel des Origines Félines, en 2024, le Main coon était d'ailleurs le chat préféré des Français, une place qu'il occupe depuis 2011. Il surpasse le sacré de Birmanie et le Bengal. Un Main coon adulte peut peser entre 6 et 9 kilos et mesurer entre 25 et 41 centimètres de haut et entre 48 et 100 cm de long à l'âge adulte. Originaire du Maine aux Etats-Unis, il disposerait d'un tel physique à cause du climat parfois glacial qui peut survenir dans cette région.