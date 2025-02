Les experts expliquent pourquoi on se réveille juste avant son alarme, et c'est plutôt bon signe

Si vous êtes capable de vous réveiller naturellement, peu de temps avant que votre alarme ne s'active, c'est plutôt bon signe pour votre sommeil.

Cela vous arrive peut-être : vous vous réveillez chaque matin une minute avant la sonnerie de votre réveil. 6h59, hop vos yeux s'ouvrent sans avoir entendu le moindre bruit. Ce phénomène s'appelle "le réveil de précision". Si cela peut agacer, c'est en réalité une bonne chose, qui permet au corps de se réveiller tranquillement. Lorsque vous vous réveillez souvent à la même heure, l'organisme produit une protéine, la PER, qui vous prépare au réveil environ une heure en avance. Elle stimule alors la production de l'hormone du stress, le cortisol, mettant fin à la phase de sommeil profond. Le sommeil devient alors de plus en plus léger et les battements du cœur ainsi que la pression sanguine se modifient.

Le Docteur Foster, interrogé par le NY Times, ajoute que le corps peut aussi détecter les niveaux de lumière qui vous entourent : "Des cellules spéciales de nos yeux détectent les niveaux de lumière changeants, par exemple juste avant et à l'aube, même à travers nos paupières lorsque nos yeux sont fermés", explique-t-il. Ces cellules peuvent alors communiquer au corps que l'heure de réveil habituelle approche.

Se réveiller juste avant le réveil est, en fait, plutôt un signe de bon cycle de sommeil, alors que ne pas se réveiller peut montrer un certain manque de sommeil ou un rythme trop irrégulier. Interrogée par Le Parisien, Sylvie Royant-Parola, médecin et psychiatre spécialiste du sommeil, met en avant la nécessité de régulariser ses horaires de sommeil, du coucher au lever, ce qui vous permettra probablement de vous réveiller juste avant la sonnerie.

Elle ajoute toutefois que le week-end, une petite grasse matinée est autorisée, allant jusqu'à une heure et demie supplémentaire, mais pas plus pour ne pas trop se décaler. Elle conseille également d'éviter d'éteindre plusieurs fois son réveil pour le repousser : "Lorsque vous l'utilisez, vous restez dans un état de somnolence qui n'est pas du tout reposant. Vous vous levez quand vous n'avez plus le choix, ce qui est hyper-stressant. Vous êtes mal. Un état qui dure pendant une bonne demi-heure", développe-t-elle.

Plutôt que d'utiliser le snooze, il vaut mieux directement programmer le réveil plus tard car ce semi-sommeil ne sera pas réparateur. Si à l'inverse, vous ouvrez les yeux un peu plus tôt que prévu, levez-vous et prenez votre temps pour vous laver, bien petit-déjeuner...