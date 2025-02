Ce shampoing très connu est le pire selon UFC Que Choisir - ses ingrédients posent question

Une enquête menée par UFC Que Choisir révèle que l'une des marques préférées des Français n'est pas si bonne pour leur santé.

Lorsque nous entrons dans le rayon shampoings des grandes surfaces, plusieurs dizaines (voire centaines) de bouteilles se dévoilent sous nos yeux. Liquide ou solide, pour cheveux gras, secs, colorés, fragiles… Il est parfois compliqué de savoir quel produit nous correspond. Une enquête comparative a donc été réalisée par UFC Que choisir pour nous aider à y voir plus clair.

Avec l'expertise de trois coiffeurs professionnels, les spécialistes du magazine ont analysé 19 shampoings très connus, en prenant en compte la composition, l'étiquetage des bouteilles, ainsi que la présentation. L'impact environnemental des ingrédients et de l'emballage a aussi fait pencher la balance.

Au terme de ses comparaisons, UFC Que Choisir a couronné le shampoing solide de la marque Respire pour sa consistance parfaite, son lavage efficace et l'absence totale d'allergène ou de substance indésirable dans ses ingrédients. En revanche, une autre maison, très connue en France, a été placée sur la dernière marche du podium : il s'agit de Garnier.

Et l'union des consommateurs n'a pas épinglé un seul, mais bien les trois produits de la marque made in France qu'elle a étudiés ! S'ils ont été respectivement placés à la 19ᵉ, 18ᵉ et 15ᵉ place de ce classement, c'est principalement à cause de leur composition.

Le "shampoing ultra doux apaisant délicatesse d'avoine", le "Fructis hydratant hair food à l'aloe vera" et le "Fructis Force & brillance 2 en 1 fortifiant" contiennent tous les trois des perturbateurs endocriniens. En plus de ces substances chimiques mises en cause dans le développement de cancers et le déséquilibre des hormones et de la fertilité, les deux bouteilles de la gamme Fructis referment des allergènes.

Et ce n'est pas tout ! En plus de ses effets sur la santé, Garnier est par ailleurs mise en cause pour ses ingrédients dangereux pour l'environnement. Et comme le dit le dicton, "jamais deux sans trois" : habituellement connue pour ses prix accessibles, la marque est enfin pointée du doigt pour la quantité non utilisable de produit qui reste dans les bouteilles et qui refuse de sortir même si on les secoue avec rage.

Petit bémol, dans un autre comparatif datant de 2022, UFC Que Choisir avait alors été plus clément avec la marque française. Elle avait même salué le "shampoing solide ultra doux à l'avoine" de la marque d'un joli 15,3/20. Facile à utiliser, bon démêlant, durable, moussant… Ce produit cumulait nombre de qualités, mais avait tout de même déjà perdu 5 points à cause de la présence de trois allergènes dans sa recette… et de son prix, plus élevé que la version liquide équivalente.