Cette manière de lire un livre était impossible il y a 30 ans, les jeunes en raffolent (et ce n'est pas sur écran)

Si un jeune sur cinq affirme ne pas lire du tout, certains sont très friands d'une méthode nouvelle en pleine expansion.

Oui, les jeunes lisent toujours... mais plus comme avant. Si le bruit des pages avait de quoi apaiser l'esprit, de nouvelles habitudes de lecture ont fait leur apparition. Et les adolescents en sont particulièrement friands ! Cette progression est tout de même à tempérer, considérant le recul préoccupant de cette activité au profit des écrans dans le quotidien des 7 à 19 ans.

L'adolescence est la période propice au décrochage avec un jeune sur trois chez les 16-19 ans qui ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs, selon un rapport de 2024 du Centre national du livre (CNL). En revanche, la lecture numérique les attire de plus en plus si l'on en croit les statistiques.

Au total, 44% des jeunes (49% des lecteurs de mangas) ont désormais déjà lu un livre numérique (+11 pts vs 2022 ; +25 pts vs 2016), majoritairement sur smartphone, indique une étude du CNL. Si le format papier reste le principal support de lecture des 15-25 ans (83 %), la lecture de livres numériques concerne aujourd'hui plus du tiers des jeunes adultes et le recours aux livres audio le quart d'entre eux.

© 123RF

"Ces jeunes étant des digital natives (enfants du numérique, ndlr), le livre numérique est une extension naturelle de leurs pratiques culturelles classiques. Ils le bouquinent sur leur smartphone. Mais la nouvelle manière de lire qui cartonne se détache même des écrans ! Les experts notent en effet une forte progression du livre audio, qui s'explique par l'engouement pour les podcasts ou le streaming que les jeunes apprécient notamment lors de leurs déplacements en transport en commun", explique Vincent Monadé, président du Centre national du livre, à 20 Minutes.

Il s'agit plus d'"écouter" que de "lire", mais qu'importe : le marché du livre audio connaît une telle accélération depuis la pandémie. Les jeunes de moins de 35 ans sont 42% à avoir déjà écouté un livre audio (+3 pts vs 2022 ; +21 pts vs 2016), selon l'étude précitée. Ce support est en effet un véritable gain de productivité pour ses adeptes : "Cela me permet d'être libre et de faire autre chose en même temps", témoigne Marie, 30 ans, auprès de France Info.

Mais ces nouvelles habitudes de lecture peinent encore à conquérir les anciennes générations. Et pour cause : si près d'un Français sur trois a déjà écouté un livre audio, cette pratique est nettement plus répandue chez les moins de 35 ans. L'écart est le même du côté de la lecture au format numérique qui reste confidentielle au-delà de 50 ans, rapporte le CNL.