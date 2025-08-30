Pourquoi faut-il toujours laisser la boîte à gants ouverte quand on gare sa voiture

Cette astuce qui consiste à laisser la boîte à gants ouverte quand on gare sa voiture mérite d'être connue.

Dans une voiture, la boîte à gants a la même fonction pour tout le monde. Ce compartiment à clapet, situé en face du passager avant, offre un petit espace de rangement. On peut y stocker certains papiers indispensables (carte grise, assurance, constat, manuel du véhicule...) et tout un tas de petites choses que l'on souhaite garder à portée de mains. Paires de lunettes de soleil, portefeuille, chargeurs de smartphone, stylos, mouchoirs, gel hydroalcoolique… Certains modèles de voiture ont même une fonction réfrigérée pour garder les boissons fraîches.

Ce que les gens savent moins, c'est qu'il est vivement conseillé d'ouvrir la boîte à gants de son véhicule au moment de le garer. Ce petit compartiment niché dans la planche de bord serait-il bourré de capteurs électroniques pour réussir des créneaux parfaits ? Beaucoup aimeraient mais non, la boîte à gants n'a pas vocation à assister le conducteur. En revanche, la laisser ouverte avant de stationner sa voiture, que ce soit le long d'un trottoir ou dans un parking, est une idée ingénieuse qui peut permettre de s'épargner bien des problèmes.

© 123RF_andreypopov

La boîte à gants d'un véhicule attise depuis toujours la curiosité des voleurs. Beaucoup de petits voyous qui rôdent autour des voitures ne cherchent pas à repartir avec mais seulement à voler ce qui se trouve à l'intérieur. Lors d'une effraction, la première chose que font les malfaiteurs est d'ouvrir la boîte à gants. La police conseille ainsi de ne jamais laisser d'objets de valeur dans cet espace de rangement. Mais ça, le voleur qui s'apprête à briser la fenêtre de votre voiture ne le sait pas tant que la boîte à gants reste fermée.

D'où l'intérêt de la laisser ouverte ! En prenant évidemment soin de la vider de tout ce qui pourrait attirer l'œil des malfaiteurs, votre boîte à gants ne sera alors plus l'objet de tous les fantasmes. Si le voleur voit que votre compartiment ne contient rien d'alléchant – ou encore mieux qu'il est totalement vide - il comprendra qu'il n'a aucun intérêt à cambrioler votre auto et passera son chemin pour trouver son butin ailleurs.