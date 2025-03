"Un sommelier a goûté les vins Lidl, il a adoré ces trois bouteilles à moins de 5 euros"

La foire aux vins est lancée chez Lidl. Des bouteilles vendues à moins de cinq euros ont impressionné un expert.

Les foires aux vins du printemps ont déjà commencé, c'est le bon moment pour remplir sa cave avant l'été. S'il ne faut pas tarder pour bénéficier des meilleures offres, La revue du vin de France, référence dans le domaine, donne quelques conseils pour en profiter au mieux. En amont, il faut bien regarder les bouteilles déjà possédées afin d'évaluer ses réels besoins. Arpenter le catalogue des enseignes permet aussi de préparer ses achats et de comparer les prix. Il est également recommandé de se définir un budget et de penser à l'endroit dans lequel stocker les bouteilles. Une fois ce processus appliqué, vous pouvez vous lancer, avec modération évidemment.

Parmi les premières foires au vin de la saison, on retrouve celle de Lidl, qui a débuté le 6 mars. Pour cette édition, l'enseigne propose 120 références avec une majorité de vins rouges, mais aussi un large choix de vins blancs, ainsi que quelques rosés et champagnes. Des offres spéciales sont disponibles sur certaines cuvées telles "4 achetées, 2 offertes" ou "5 achetées, une offerte".

Pour évaluer ses vins, Lidl a de nouveau fait appel à Adam Lapierre, sommelier détenteur du Master of Wine depuis 2013. Il a classé certaines bouteilles comme "exceptionnelles de caractère et de complexité", équivalent à une note d'au moins 90/100. Peu de références atteignent une telle appréciation. Dans le catalogue de la Foire aux vins Lidl, on en compte 8 : un champagne, trois blancs et quatre rouges. Hormis le champagne, ils sont tous proposés à moins de 8 euros. Le vin du Languedoc-Roussillon, Fitou Les Cazals, 2022, vendu à 6,49 euros obtient la meilleure note avec 92/100.

© Catalogue Foire aux vins Lidl

Par ailleurs, on remarque que trois de ces vins sont vendus moins de 5 euros, et même moins de quatre euros pour le dernier. Parmi eux se trouve de nouveau un vin rouge du Languedoc-Roussillon. Le Mas de Malac, Faugères, 2022, est proposé avec une offre flash faisant passer son prix à 4,49 euros. Il s'agit d'un vin souple et fruité, idéal avec une viande blanche ou rouge et du fromage. Direction ensuite la Vallée du Rhône avec le Solis Terra, Côtes du Rhône Villages, Plan de Dieu, 2023. Ce vin ample et rond peut se marier avec du gibier. Il est mis en vente avec une offre flash à 4,99 euros.

Enfin, un vin blanc récolte la note de 90/100 pour un prix inférieur à quatre euros (3,69 euros). Il peut être servi à l'apéritif aussi bien qu'avec du poisson ou du fromage. Souple et fruité, le Pays d'Oc Sauvignon, Jean-Claude Mas, Vermentino, 2023, se garde jusqu'à un an, il sera donc parfait pour cet été. Cette bouteille met une fois de plus le Languedoc-Roussillon à l'honneur, région au cœur des bonnes affaires de la foire aux vins Lidl cette année.

Que vous profitiez ou non de ces offres, attention à votre consommation de vin et d'alcool : il est important de garder à l'esprit que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé et que le vin comme tous les autres alcools doivent être consommé avec modération.