Le monstre du Loch Ness aperçu en début d'année ? Cette photo relance le mystère

Le mystère du monstre du Loch Ness intrigue toujours. Une image prise récemment a été identifiée comme la "première observation potentielle" signalée cette année.

Le monstre du Loch Ness est une créature légendaire. Il est décrit comme ressemblant à un serpent de mer ou à un plésiosaure, animal marin géant de la préhistoire. Depuis les années 1930, de nombreux curieux se rendent régulièrement sur le lac écossais pour espérer voir cette créature sortir des eaux. Ils sont d'ailleurs encouragés à partager les images prises sur place, qui pourraient faire penser à une apparition du monstre. Et cela a récemment été le cas, comme le rapporte The Loch Ness Centre.

Une photo leur a été transmise, montrant une "grande masse sombre", aperçue juste en dessous la surface de l'eau depuis Dores Beach. Le témoin a décrit cette observation comme "une partie du corps du Nessie immergé sous l'eau". Elle aurait duré plusieurs minutes, au vu des conditions idéales de la journée. La surface de l'eau était calme et immobile, rendant la visibilité parfaite

Photo envoyée au Loch Ness Centre © The Loch Ness Centre

Cette observation a été examinée par The Loch Ness Centre, qui a affirmé qu'il s'agissait de la première observation potentielle du monstre dont ils ont eu connaissance cette année. Nagina Ishaq, directrice générale du centre, a ainsi déclaré : "Nous avons fait de nombreuses observations au fil des années, mais cette observation récente a été particulièrement captivante. Les conditions le jour de cette observation étaient absolument parfaites. Cela pourrait très bien être notre première observation significative de l'année, alimentant encore davantage le mystère entourant le Loch Ness et son résident le plus célèbre".

Le Centre du Loch Ness appelle à nouveau tous volontaires à partager leurs observations : "Que vous souhaitiez capturer des relevés sonar intrigants, repérer des perturbations inhabituelles à la surface ou remarquer des modèles dans le comportement naturel du loch, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles", a ajouté Alan Mackenna, spécialiste de l'exploration du Loch Ness.

Le Centre s'engage "à résoudre le mystère de Nessie une fois pour toutes". Pour y parvenir, il travaille aux côtés de partenaires internationaux afin de déployer de nouvelles méthodes et technologies de recherche. Ils utilisent désormais des hydrophones et un sonar pour explorer les profondeurs du lac. Du 22 au 25 mai 2025, le centre propose de réunir individus et organisations pour une exploration collective.