Dans plus de 1000 ans, cette pyramide verra le jour en Europe, mais elle ne ressemblera pas aux égyptiennes

En 3183, l'Europe aura sa pyramide. Son mécanisme de construction est bien particulier et diffère de celui employé dans l'Antiquité.

Les pyramides font évidemment penser à l'Egypte. Ce sont des monuments exceptionnels de l'Antiquité qui aujourd'hui encore attirent de nombreux touristes. Serait-on capable ou désireux de reconstruire de telles merveilles architecturales de nos jours ? Il y a peu de chance. Pourtant, une nouvelle pyramide devrait voir le jour en Europe. Elle sera constituée de blocs de béton ou de pierre de 1,2m de long, sur 1,2m de large et 1,8m de haut, alors que les pyramides antiques telles que celles de Gizeh étaient faites de calcaire, de mortier ou de granit. L'édifice prendra place au sommet d'une colline et doit à terme mesurer 9,2 mètres de haut, alors que la Grande pyramide de Gizeh en fait 136.

Sa construction a commencé en 1993 à Wemding, en Allemagne, mais ne s'achèvera qu'en 3183. L'artiste allemand Manfred Laber a, en fait, choisi une méthode d'édification bien particulière. Tous les dix ans, un des 120 blocs nécessaires est ajouté. A ce jour, elle n'en compte donc que quatre : celui de 1993, de 2003, de 2013 et de 2023. Le cinquième bloc sera placé en 2033. Elle n'est ainsi pas très belle à admirer pour le moment.

La construction a été lancée pour célébrer le 1200ème anniversaire de la ville et représenter cette même durée avec un bloc par an, sauf que cela tombe à 1190 ans car il y a eu un bloc de départ. Elle vise à rendre le temps plus tangible, d'où son nom la "Zeitpyramide", soit pyramide du temps. L'œuvre d'art est destinée à poursuivre son chemin sans l'artiste, qui a perdu la vie en 2018 à 86 ans. Une fondation a été créée pour pérenniser le projet

Une maquette de la future pyramide est exposée au KunstMuseum Donau-Ries et un QR code permet d'avoir un aperçu de l'œuvre d'art du futur en réalité augmentée, indique le site de la ville. Le plan de construction est aussi déjà précisé. La couche inférieure sera composée de 64 blocs par rangée de 8 et devrait s'achever en 2623. La deuxième sera constituée de 36 blocs divisés en 6 rangées, prête en 2983, la troisième de 16 blocs en 4x4 pour 3143 et la dernière en 4 blocs 2x2 pour un achèvement en 3183.

Si la construction est prévue en 1190 années, la survie de l'édifice ensuite ne sera peut-être pas aussi longue. La durée de vie du béton est de 50 à 100 ans, il faudra donc bien l'entretenir et le protéger contre les intempéries pour faire perdurer l'œuvre d'art.