Changement d'heure d'été 2026 : c'est bien ce week-end qu'il faut y penser !

Le passage à l'heure d'été 2026 approche. C'est maintenant qu'il faut s'y préparer !

Il est attendu pour voir les journées s'allonger. Il s'agit bien sûr du changement d'heure d'été. Les Français sont habitués, deux fois par an, à ce que l'heure change suite à un mécanisme instauré dans les années 1970, en pleine crise énergétique, dans le but d'économiser de l'électricité. Le moment fatidique approche et il faut y penser.

La nuit du changement d'heure d'été, les aiguilles avancent d'une heure et donc on perd du temps de sommeil. A 2 heures du matin, il sera déjà 3 heures. Le changement d'heure d'été 2026 survient dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars. Cette période n'a pas été choisie au hasard : le mois de mars est celui où la durée des jours augmente le plus rapidement. Elle gagne environ 1h45 à 2 heures selon les régions sur le mois, soit en moyenne près de quatre minutes de lumière supplémentaire quotidienne. Le changement d'heure amplifie donc ce phénomène naturel.

S'il est nécessaire de ne pas oublier de mettre à jour tous les appareils qui ne le font pas automatiquement (réveil, électroménager, horloge, montre...), il y a aussi un nouveau rythme à prendre. Cette bascule des horloges n'est pas anodine pour l'organisme. Les experts sont nombreux à insister sur le fait que le passage à l'heure d'été perturbe notre horloge biologique. Il est donc fortement conseillé d'anticiper pour éviter de le subir frontalement. Les enfants en bas âge, les personnes âgées, ou les personnes ayant des troubles du sommeil doivent particulièrement s'adapter bien avant le changement d'heure. Les travailleurs de nuit peuvent aussi être davantage impactés. Des précautions peuvent être prises dès le week-end qui précède la bascule, soit ce week-end des 21 et 22 mars.

Comment s'y prendre ? Dès ce week-end, préparez-vous ! Vous pouvez vous réveiller un peu plus tôt à partir de ce dimanche et veiller tout au long de la journée à ne pas faire les activités quotidiennes plus tard que d'habitude. Prenez vos repas à l'heure habituelle, voire un peu plus tôt, mais pas plus tard ! Puis, dans la semaine, fixez-vous comme objectif de bénéficier de 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit. Vous pouvez, par ailleurs, dès lundi, avancer votre heure de coucher de 5, 10 ou 15 minutes chaque soir, pour créer une transition, jusqu'à parvenir à l'heure à laquelle vous vous coucherez plus naturellement le jour du changement d'heure.

Il est aussi recommandé d'éviter les boissons excitantes après 14 heures les jours qui précèdent la bascule ainsi que les écrans au moins deux heures avant le coucher pour maximiser la qualité de votre sommeil. Profiter de la lumière du jour est aussi bénéfique, sortez quelques minutes le matin. Vous pouvez aussi faire de l'exercice pour vous fatiguer plus facilement. Autre conseil : le dimanche du changement d'heure, ne trainez pas trop au lit et activez-vous pour être dans une bonne fatigue au moment du coucher et bien commencer la semaine suivante.