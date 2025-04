Simple et sans matériel, voici le meilleur jeu pour développer la confiance chez l'enfant selon une psychologue

Ce jeu simple et connu de tous est idéal pour divertir son enfant, tout en participant à son développement.

Jouer est primordial pour favoriser le développement des enfants. Cela stimule leurs sens, leur mémoire, leurs connaissances, leurs réflexes.. Aujourd'hui, les écrans tendent à menacer les jeux les plus classiques, alors qu'ils peuvent s'avérer indispensables pour l'enfant. C'est le cas d'un jeu simple connu de tous, recommandé par le Dr Aliza Pressman, psychologue spécialisée dans les questions parentales.

Dans le podcast Great Company de Jamie Laing, la spécialiste a expliqué que ce jeu permettait de travailler la notion de présence et surtout de permanence des objets et des personnes. Il apprend que s'ils partent, les gens finiront par revenir. "Quand on a un jeune enfant, si on lui montre, par exemple à six mois, une paire de lunettes sur la table, qu'on la recouvre d'une serviette, il passe à autre chose. Il ne se rend plus compte qu'elle est là. Il n'a plus ce qu'on appelle la permanence de l'objet", illustre la spécialiste.

Cette capacité cognitive se développe normalement davantage entre neuf et onze mois. A cet âge, le bébé soulèvera la serviette pour retrouver les lunettes car il a compris que l'objet était toujours là.

Pour travailler cette capacité indispensable, le célèbre cache-cache est idéal et ne demande aucun matériel. "Quand ma mère ou mon père fait ça [en se cachant le visage derrière les mains avant de le dévoiler à nouveau], 'coucou', ils disent : 'Je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu. Je reviens toujours'", explique la spécialiste. Des ce petit jeu enfantin au cache-cache plus élaboré au fil des premiers âges de la vie, les enfants développent ainsi une représentation mentale de ce qu'ils ne voient pas. Cela procure un sentiment de sécurité qui est essentiel à leur bien-être. Il permet aussi de surmonter l'angoisse de la séparation avec les parents.

Les règles peuvent ensuite évoluer avec l'âge. Quand l'enfant marche, il est d'abord recommandé de commencer par faire une partie au moins à trois pour pouvoir l'accompagner dans sa recherche ou dans sa cachette. Il est aussi possible de le mettre en quête d'un objet pour rester avec lui, s'il n'y a pas de troisième participant. Puis en grandissant, il pourra chercher en autonomie et expérimenter de meilleures cachettes. Il comprend alors progressivement qu'il va devoir cacher son corps entier pour ne pas être vu, ou encore va compter quand c'est à son tour d'explorer.

Plus tard, le cache-cache travaille l'imagination, la résolution des problèmes et la patience. C'est donc un jeu familial qui permet de vous amuser avec votre enfant pendant plusieurs années, tout en développant ses compétences. Il faut évidemment jouer dans un espace sécurisé.