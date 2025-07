Un trésor découvert par hasard, des curieux convaincus que d'autres ne sont pas loin

Alors que deux randonneurs se promenaient par hasard, ils ont trouvé un trésor vieux de près d'un siècle. L'enquête pour retrouver son propriétaire est lancée.

Ils se promenaient par hasard, et ils ont trouvé un trésor caché pendant près d'un siècle. Alors que deux randonneurs marchaient au pied des monts Krkonose, en République tchèque, ils ont aperçu un objet brillant dépassant d'un mur de pierre. C'était en réalité une simple canette en aluminium, rapporte le New York Times. Mais ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur ferait pâlir bien des chasseurs de trésors.

Près de 538 pièces d'or sont rangées soigneusement en 11 colonnes et enveloppées d'un tissu noir, rapporte Miroslav Novak, le chef du département archéologique du Musée de Bohême orientale, qui a ensuite pris possession du trésor pour expertise. L'ensemble des pièces pèse presque 7 kilogrammes. Curieux, les randonneurs ont continué leur recherche. Plus loin, ils ont déterré une boîte en métal contenant des objets en or, dont 16 tabatières, 10 bracelets, un peigne, une chaîne avec une petite clé et un poudrier.

Qui a bien pu cacher ces richesses d'une valeur totale de 680 000 dollars ? Un soldat, un réfugié, un voleur, une héritière ? C'est ce qu'essaie de découvrir des historiens et des détectives amateurs. Une chose est sur selon le Dr Novak, cette cache était "planifiée, structurée". "Le propriétaire voulait pouvoir revenir le chercher" a-t-il expliqué, rapporte Science et Vie.

"Ce qui est exceptionnel dans ce cas, c'est le volume", a affirmé le Dr Novak. Selon lui, les pièces valent 7,5 millions de couronnes tchèque soit environ 340 000 dollars. Deux fois plus si les autres pièces sont en or massif. Mais le plus intriguant, c'est la date. Rien de l'époque médiévale ou de bronze comme on en retrouve parfois dans la région. Ici, la pièce la plus récente date de 1921. Le trésor a donc été enterré au XXe siècle.

Les chercheurs fouillent dans les archives pour savoir pourquoi ce trésor a été caché. "Il est possible que quelqu'un tombe sur des informations, peut-être dans les journaux de l'époque, selon lesquelles quelqu'un a cambriolé une bijouterie ou quelque chose comme ça, et que cela nous conduise soudainement à un indice", a déclaré le Dr Novak.

Le trésor semble avoir voyagé : la moitié des pièces vient de pays d'Europe occidentale, comme la France ou la Belgique ; l'autre moitié, des Balkans, de Russie ou de l'ancien Empire ottoman. Alors pour tenter de percer le mystère, les experts du musée replongent dans l'histoire agitée de la région de la Bohême. Avant 1941, des dizaines de milliers de Juifs ont fui ou été déportés par les nazis. En tout, environ 200 000 personnes, dont de nombreux Tchèques, sont déplacées sous l'occupation allemande, a déclaré Martin Vesely, professeur d'histoire à l'Université Purkyne, à Prague. Et après la guerre, c'est environ trois millions d'Allemands qui ont été expulsés ou ont fui, accusés de collaboration avec le régime nazi. "Peut-être que la personne a fini dans un camp de concentration, ou peut-être qu'il s'agissait d'un Allemand qui n'a tout simplement pas pu revenir pour le récupérer", a avancé le Dr Novak.