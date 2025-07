Des champignons toxiques envahissent l'Europe, les scientifiques craignent que des millions de personnes soient en danger

Des champignons dangereux pourraient se multiplier en Europe dans les années à venir, selon une nouvelle étude. Les scientifiques sont inquiets.

Certains champignons sont excellents et délicieux, d'autres sont très toxiques. Sur le deuxième semestre 2024, 32 cas graves d'intoxication par des champignons ont été rapportés au centre antipoison sur 1179 cas signalés en France, rapporte Service-Public.fr. Parmi ceux-ci, deux ont nécessité une greffe hépatique et un a même entrainé un décès. Et ces chiffres sont en augmentation : la moyenne annuelle est habituellement d'une vingtaine de cas graves.

Ce sont toutefois d'autres types de champignons qui inquiètent les scientifiques depuis peu. Dans une étude menée par l'Université de Manchester et publiée sur Research Square, les experts avancent que la hausse des températures mondiales va conduire à la prolifération d'espèces dangereuses. Les chercheurs sont arrivés à ce constat en simulant différents scénarios climatiques jusqu'en 2100. Ils ont alors évalué que d'ici une quinzaine d'années, si le monde dépend toujours principalement des énergies fossiles, des champignons du genre Aspergillus pourront se propager et présenter un réel danger pour l'humanité, et notamment en Europe.

Champignons Aspergillus © drmicrobe

Les Aspergillus sont des champignons filamenteux, de type moisissure, et se développent dans le sol, le compost, la poussière et même dans certains fruits. Selon les prévisions, d'ici 15 ans, l'un d'eux, l'Aspergillus flavus, connaitra une propagation de 16%. Il est pourtant dangereux pour les cultures agricoles et nocif pour les mammifères. Classé comme "pathogène critique" par l'OMS, il peut aussi contaminer la nourriture.

Les scientifiques craignent également l'expansion de l'Aspergillus fumigatus, estimée quant à elle à 77,5% dans les prochaines années, atteignant ainsi des régions non exposées jusqu'à présent. Ce champignon peut provoquer des infections graves, notamment chez les personnes immunodéprimées ou souffrant de maladies pulmonaires chroniques, car leur système immunitaire peine à éliminer les spores respirés.

Ces deux champignons exposent notamment à l'aspergillose, une infection qui provoque habituellement toux et fièvre et au taux de mortalité de 20 à 40%. De plus, les traitements sont limités et le diagnostic difficile. "Si le système immunitaire du corps ne parvient pas à éliminer les spores, le champignon commence à se développer et à vous manger de l'intérieur, pour le dire très franchement", a expliqué Norman van Rhijn à CNN. Avec la hausse des températures, ces champignons pourraient aussi devenir davantage pathogènes. Survivant mieux dans le corps humain, ils pourraient ainsi venir à menacer les personnes en bonne santé.

"La sensibilisation et le développement d'interventions efficaces contre les agents pathogènes fongiques seront essentiels pour atténuer les conséquences de cette situation", a estimé Norman van Rhijn dans un communiqué. L'étude ne s'est penchée que sur 10% des champignons connus, le risque pourrait donc être bien plus important.