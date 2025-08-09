Un essaim d'astéroïdes "tueurs de villes" caché près de Vénus pourrait menacer la Terre

Des astéroïdes méconnus se cachant près de Vénus pourraient être potentiellement dangereux. Les scientifiques appellent à la prudence.

Les astéroïdes constituent une menace qui plane au-dessus de la Terre. Ils sont donc surveillés de près. Récemment, les scientifiques s'inquiètent d'un essaim qui pourrait être caché, comme le rapporte une nouvelle étude. Il s'agirait d'astéroïdes coorbitaux, se situant près de Vénus. Ce sont des roches spatiales qui tournent autour d'un même corps central mais sur des orbites différentes : Vénus en possède 20 qui ont été identifiées, mais elles pourraient être plus nombreuses.

Le problème est que ces astéroïdes sont difficiles à surveiller. Sur les 20 connus, 19 présentent des excentricités supérieures à 0,38, ce qui signifie qu'ils ont des trajectoires très allongées, permettant ainsi un biais d'observation. Les chercheurs estiment cependant qu'il pourrait également en exister avec des excentricités plus faibles et qui se retrouveraient donc masqués par l'éclat du soleil, Vénus étant plus proche du soleil que la Terre.

De plus, ces astéroïdes sont "chaotiques". Leur durée de Liapounov, temps au-delà duquel un système est imprévisible, est fixée à 150 ans, limitant les projections à long terme. Ils peuvent aussi se déplacer par rapport à la planète à laquelle ils sont rattachés, sachant que la Terre est l'une des plus proches voisines de Vénus. Ce phénomène se produit tous les 12 000 ans, lors de ce qui est appelé le cycle coorbital.

Pour obtenir des résultats, les scientifiques ont cloné les astéroïdes coorbitaux connus, mais avec une excentricité inférieure à 0,38 et ont simulé leur comportement sur trois cycles. Ces simulations ont attesté que certains pourraient constituer une menace pour la Terre durant cette période, mais sans précision sur la probabilité réelle d'une collision.

Ils ont présenté des distances minimales d'intersection orbitale avec la Terre inférieures au seuil de 0,05 ua, qui permet de définir les astéroïdes potentiellement dangereux. Ajouté à cela, la probabilité qu'ils aient tous une largeur qui dépasse les 140 mètres, ils pourraient alors être considérés comme des "tueurs de villes", soit en capacité d'anéantir une zone densément peuplée s'ils rentraient en collision avec la Terre.

Les chercheurs manquent cependant d'informations sur "le nombre réel d'astéroïdes coorbitaux", comme l'a déclaré Valerio Carruba, astronome à l'Université d'État de São Paulo et auteur principal de l'étude, à Live Science. La menace est toutefois loin d'être imminente car ces astéroïdes sont encore bien loin. "Aucun des objets coorbitaux actuels n'impactera la Terre de sitôt", a rassuré le spécialiste. Il pourrait alors s'avérer utile d'envoyer un télescope près de Vénus pour surveiller spécifiquement ces objets célestes.