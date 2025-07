Des orques photographiées en train d'utiliser des outils pour se laver, une découverte surprenante

Un nouveau comportement a été détecté chez l'orque et c'est une première pour un animal marin.

Les orques sont des animaux marins fascinants : elles sont de super prédateurs des océans et occupent la plus large aire de répartition sur Terre. Ce sont des créatures impressionnantes : elles mesurent entre 6 et 9 mètres de long et pèsent entre 3 et 9 tonnes. Aujourd'hui encore, elles font partie des espèces souvent observées. Michael Weiss, directeur de recherche au Centre de recherche sur les baleines de l'État de Washington, s'intéresse particulièrement à ces mammifères : il en a étudié un groupe de 73 individus dans la mer des Salish, zone maritime du nord de l'océan Pacifique et au large de la côte ouest des États-Unis. Il a dévoilé ces dernières observations dans une étude publiée dans la revue Current Biology.

Sur de nouvelles images prises par des drones, il a repéré quelque chose de surprenant. L'une des orques portait dans sa bouche un objet vert. Il s'agissait d'un morceau de varech, une algue pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de long. Il a ensuite constaté un comportement inhabituel : les orques se frottaient les unes contre les autres pendant une bonne dizaine de minutes. En deux semaines, Weiss et son équipe ont observé une trentaine de fois ce type d'interactions.

En regardant de plus près, les scientifiques ont compris que les orques détachaient des brins de varech du fond marin pour ensuite les faire rouler entre leur corps. Ils ont baptisé ce comportement "allokelping", qu'ils définissent comme une forme de toilettage en duo. "Après avoir façonné une longueur d'algue, l'orque s'approche de son partenaire, la retourne sur son rostre et presse sa tête et l'algue contre le flanc de son partenaire. Les deux orques manœuvrent ensuite pour maintenir l'algue entre elles tout en la faisant rouler sur leur corps", détaille l'étude.

Les cétacés chercheraient ainsi à éliminer les peaux mortes afin de maintenir leur corps lisse et de traiter les lésions cutanées. Ils avaient souvent une peau en phase de renouvellement. Cela pourrait également avoir pour objectif de renforcer les liens entre les animaux. Les orques qui se sont lavées ainsi étaient généralement de la même famille ou du même âge.

Ce comportement, non observé auparavant, semble transmis socialement, par apprentissage au sein d'un groupe. C'est en tout cas la première fois que des cétacés sont surpris en train d'utiliser un outil pour se laver. La création d'ustensiles est rare et sert plus souvent à la recherche de nourriture. Si ces théories viennent à se confirmer, ce serait aussi le premier exemple d'utilisation d'outil chez un animal sauvage qui bénéficie à deux individus simultanément.

La persistance de ce comportement est toutefois menacée car le varech est en déclin à cause du réchauffement climatique. La population observée par l'équipe de scientifiques est elle-même menacée d'extinction, notamment suite à son isolement et au manque progressif de nourriture.