Un trésor de pièces d'or datant d'environ 1 500 ans a été découvert, l'une d'elles stupéfie les chercheurs

Un trésor de pièces d'or et de bijoux a été trouvé près de la mer de Galilée grâce à un détecteur de métaux.

Dénicher des trésors tels des pirates fait encore rêver. Des archéologues ont réussi à en déterrer un nouveau d'une valeur inestimable. Il est, en effet, vieux de près de 1 500 ans, remontant à l'époque byzantine. Le trésor a été découvert lors de l'exploration de la cité antique d'Hippos, aussi connue sous le nom de Sussita, située sur une colline à 2 km à l'est de la mer de Galilée en Israël. Un détecteur de métaux passé sous une pierre et entre deux vieux murs de basalte lors de fouilles menées au mois de juillet dernier s'est soudainement mis à bipper. Des vestiges de tissu ont laissé penser que le trésor avait autrefois été emballé.

Plus précisément, 97 pièces d'or ont été déterrées. Elles représentent différents empereurs de Justin 1er (518 à 527) à Héraclius (610-641). Le butin se composait de solidi, de grandes pièces de monnaie romaine à forte teneur en or, des semissis, qui ont la moitié de cette valeur et des trémissis, du tiers de la valeur. Leur état de conservation était intact comme presque "neuves", ce qui est très rare.

Une pièce a particulièrement attiré l'attention des chercheurs : il s'agit d'un trémissis probablement frappé à Chypre en 610 par l'empereur Héraclius et son fils lors de la rébellion contre l'empereur régnant Phocas. "Ils ont conquis de vastes territoires dans toute la région méditerranéenne et, alors qu'ils marchaient vers Constantinople, ils ont battu leur propre monnaie", a expliqué l'archéologue à l'université de Haïfa, Michael Eisenberg, dans un communiqué.

© Universite de Haifa

Des dizaines de bijoux ont également été retrouvés, notamment des boucles d'oreilles incrustées de perles ainsi que des pierres semi-précieuses. "Il s'agit de l'un des cinq plus grands trésors d'or de cette période découverts dans la région", a déclaré Michael Eisenberg à Live Science. Il présente un caractère unique en combinant pièces d'or et bijoux, provenant de différentes périodes.

Ce trésor a pu être caché pour être protégé. A l'époque, la ville, qui était une importante cité chrétienne, a fait face à de nombreux tumultes. Les armées de l'Empire sassanide, comprenant l'Iran et une partie du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, ont envahi la Palestine byzantine. Les habitants tentaient alors de dissimuler leurs richesses face aux soldats étrangers. "Terrifiés, les habitants ont laissé des réserves relativement importantes, principalement des pièces de monnaie", a confirmé Michael Eisenberg. Ils ne sont finalement jamais revenus les chercher. Haut lieu de bataille pendant des années, en 749, la ville a dû être abandonnée suite à un tremblement de terre.

Hippos comptait plusieurs bijoutiers auxquels pourraient avoir appartenu ce butin, mais cela n'a pas encore été confirmé. Les chercheurs vont désormais analyser le trésor de près pour en savoir plus, et ces pièces pourraient potentiellement finir dans un musée.