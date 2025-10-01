Peu de gens le savent, mais votre smartphone dispose d'une fonction pour détecter les faux billets

Connaître cette technique peut vous éviter une mauvaise surprise lorsque vous payez avec des billets.

Qu'il est loin le temps où nos téléphones ne servaient qu'à appeler nos contacts ou envoyer des SMS. Aujourd'hui, nos fameux "smartphones" disposent de tout un tas de fonctions les rendant intelligents et capables de réaliser de multiples choses. Si l'on pense bien évidemment aux performances photos ou aux jeux vidéo, il existe encore bien d'autres fonctionnalités cachées au sein de nos appareils.

Prenez l'appareil photo de votre smartphone. Outre le fait de pouvoir réaliser de jolis clichés, ce dernier est capable de bien d'autres fonctions. Aujourd'hui, nous vous apprenons comment détecter de faux billets de banque en utilisant votre smartphone. Cette technique vaut pour les euros, mais également d'autres monnaies que nous allons détailler.

Afin d'être certain de pouvoir réaliser cette astuce, veillez à ce que votre smartphone soit bien à jour et qu'il ne s'agisse pas d'un appareil trop vieux. Il vous faudra alors vous diriger vers le Google Play Store (ou la boutique d'applications installée par défaut sur votre appareil) pour y rechercher une application de détection de faux billets.

Les solutions ne manquent pas. Il existe notamment BEAC NG2020 pour les billets en circulant en Afrique, Money Detector pour les utilisateurs turques et pakistanais, ou encore Cash Reader qui prend en charge de multiples devises (notez que cette dernière semblait bugée lors de l'écriture de cet article). Si ces trois premières applications ne vous conviennent pas, sachez qu'il en existe encore bien d'autres comme NoteSnap ou Banknote Scanner, qui prennent également en charge plusieurs devises comme le dollar.

L'ensemble de ces applications repose généralement sur une action simple : la prise de votre propre billet en photo afin de le comparer aux banques de données des véritables billets connus et établis comme certifiés. Selon les données de la Banque Centrale Européenne, les billets de 20 et 50 euros sont les plus contrefaits en Europe. Nous vous conseillons donc de commencer par scanner ces derniers.

En cas de scan positif à une contrefaçon, il est important de réagir et de ne pas juste les jeter. Le bon geste consiste à se rendre dans une banque ou un poste de police afin de remettre les faux billets aux autorités compétentes. N'essayez surtout pas de les passer à quelqu'un d'autre ou de régler des achats avec ! En France, le fait de remettre en circulation de la fausse monnaie après avoir découvert sa nature frauduleuse est puni à hauteur de 7 500 euros d'amende.