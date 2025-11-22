Ils vivent comme des hommes des cavernes, découvrez le quotidien "préhistorique" qui perdure dans la forêt indonésienne

Depuis des années, un mode de vie très proche de celui des hommes préhistoriques se perpétue dans une grotte de la forêt de Jombang en Indonésie.

Les hommes des cavernes désignent, dans le langage courant, l'homme préhistorique qui vivait dans des grottes. Ce mode de vie a aujourd'hui disparu, même si certaines exceptions s'en rapprochent. C'est le cas dans la forêt de Jombang, située sur la partie orientale de l'île de Java, en Indonésie, où les occupants de la grotte d'Anggas Wesi vivent de façon très sommaire.

L'un d'eux se nomme Sudarmaji. Ce sexagénaire, qu'a rencontré le média local Detik Jatim, est originaire de Boyolali. C'est le principal occupant de la grotte, il y vit de manière très recluse. Dans son quotidien, il se baigne et lave ses vêtements dans une petite rivière. Le sexagénaire se sert parfois d'une vieille radio pour avoir des nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Il prend tout de même de temps en temps son vieux cyclomoteur pour acheter des produits de première nécessité en ville.

Pour pouvoir les payer, Sudarmaji utilise les dons des visiteurs, qui viennent pour méditer ou accomplir des rituels dans la grotte, comme l'a expliqué Irwandi, chef du hameau de Jabung, auprès de Detik Jatim. Cette caverne est chargée d'histoire puisqu'elle aurait été un lieu de méditation au temps du royaume de Majapahit au XIVe siècle. Sudarmaji s'occupe aussi d'un élevage de poulets, sur lesquels il compte pour gagner un peu d'argent.

La grotte est composée d'une chambre avec un lit. Il y a également une pièce principale, un couloir et une salle de méditation. Une cuisine avec un poêle à bois permet de préparer le repas. L'eau de pluie est également récoltée dans un coin grâce à des seaux et des pots. Des lampes à l'huile sont accrochées pour la luminosité et de l'encens parfume l'atmosphère.

Un couple résidant dans une maison non loin de là, ayant témoigné auprès de Detik Jatim, a expliqué que l'homme vit dans ces conditions depuis des décennies et serait accompagné d'au moins six autres personnes aux alentours de la grotte. Les autres habitants vivent dans des tentes juste à côté. L'une d'elles serait occupée par trois hommes et trois femmes qui sont là depuis un certain temps : il y aurait notamment un couple et leur enfant.

L'état de la grotte serait toutefois de plus en plus insalubre. L'endroit serait devenu sale et malodorant, faisant fuir les visiteurs. Des propositions de relogement ont été faites, mais Sudarmaji les a toujours refusées. Si la raison pour laquelle il vit dans cette grotte demeure assez floue, il a assuré, auprès du média local Kabar Jombang, "s'y sentir en paix".