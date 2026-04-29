Des millions de parents français ne parlent pas de ce sujet avec leurs adolescents, c'est une grosse erreur

Certains sujets de conversation entre parents et enfants sont plus délicats que d'autres. Cependant, il est nécessaire de surmonter cette gêne pour un sujet en particulier.

Echanger avec les adolescents n'est pas toujours facile. Un sujet pose toujours particulièrement problème : celui de la sexualité, qui reste considérée comme un sujet tabou auprès des parents et de leurs enfants. Selon une étude Harris Interactive réalisée pour RTL en partenariat avec l'Observatoire santé PRO BTP, 15% des couples ne parlent jamais de ce sujet avec leurs enfants alors que 55% des familles expliquent en discuter au moins de temps en temps. Ainsi, nombre de jeunes âgés de 10 à 19 ans n'ont pas l'occasion d'aborder cette thématique pourtant indispensable en famille.

Que ce soit chez les parents ou bien les adolescents, le sentiment d'inconfort peut empêcher toutes discussions : "Je n'ai pas envie de parler de ça, cela me gêne un peu", confie Rama, une collégienne de quatrième à la radio. À l'école, ce sujet commence à être évoqué sous forme de programme d'éducation à la sexualité, mais en famille, il est encore trop peu abordé. Certains ados considèrent pourtant que c'est une "chance" d'avoir "l'opportunité d'en parler" à la maison : "Avec ma mère, on parle vraiment de tout. Quand je lui pose des questions, elle me répond : ce qu'une fille doit faire quand elle a ses règles, comment mettre des préservatifs...", explique une autre collégienne.

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À titre de comparaison, selon l'étude, d'autres sujets en lien avec la puberté sont abordés comme la santé mentale, 71% des parents en discutent occasionnellement avec leurs enfants, ou encore la question de la menstruation avec leur fille (71% également). Les transformations du corps avant l'âge adulte sont aussi plus évoquées en famille, avec ici 69% des parents qui se penchent sur le sujet avec leurs enfants. De manière générale, ces différents sujets sont souvent davantage discutés avec les filles qu'avec les garçons.

"Qui a envie de parler de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime ? Il y a une sorte de pudeur mais c'est hyper important que la porte soit ouverte, que le jeune sache que son parent est une personne de confiance", explique Solène Lacombe, animatrice dans des ateliers d'éducation à la puberté pour l'association CycloShow-XY. L'importance d'évoquer ce sujet en famille réside aussi dans la prévention. Selon les chiffres de la marque Intimina, lorsque la question de la sexualité n'est pas abordée, les adolescents deviennent sexuellement actifs plus tôt qu'ils ne l'imaginent, exposant ainsi leur santé à de sérieux risques, rapporte Doctissimo.

Normaliser la discussion de ce sujet en famille permet de faire de la prévention, notamment autour des IST. Les parents doivent expliquer à leurs enfants la notion de protection, mais aussi le dépistage et ce bien avant leurs premières expériences sexuelles. Les risques de contracter une IST sont présents chez les adolescents. L'IST bactérienne la plus répandue auprès des jeunes adultes et adolescents n'est autre que la chlamydia. Généralement asymptomatique, elle peut provoquer des problèmes de fertilité si elle n'est pas détectée.