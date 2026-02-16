Une maison en pneus ou une piscine en containers... De nouvelles constructions à tout petits budgets bientôt dans nos villes

De nouveaux matériaux sont utilisés dans les constructions des maisons et s'avèrent très fiables. Les pneus en sont un bon exemple.

Les maisons ne se limitent plus aujourd'hui à des constructions en brique, en béton ou en parpaing. De plus en plus de bâtisses fabriquées avec des matériaux de récupération émergent, avec à la clé des coûts de construction réduits et une consommation très faible. La mode des "earthship", ces maisons enfouies, en matériaux recyclés et autosuffisantes offre à ce titre des exemples parfois très inattendus.

L'usage de pneus en est un bon exemple. En France, ce sont pas moins de 577 000 tonnes de pneus qui sont en fin de vie chaque année. Ils mettent entre 120 et 140 ans à se décomposer et donc posent un véritable souci environnemental. Pourquoi ne pas s'en servir pour les murs de logements alors qu'ils s'accumulent dans les décharges ?

Les pneus peuvent remplacer les briques et blocs de béton, comme l'ont montré différents projets et notamment un centre de développement de la petite enfance au Cap en Afrique du Sud. Cela a aussi été testé dans des projets résidentiels privés. Pour augmenter leur poids et leur rigidité, ils sont remplis de terre ou de sable. Un mélange d'argile et de paille est ensuite souvent utilisé pour l'assemblage. Des renforts internes aux murs sont possibles pour la stabilité et le plafond peut être réalisé avec des planches et des panneaux. Les pneus donnent une forme de courbe, le logement n'a donc pas d'angle droit.

© Natural Building Collective

Une étude australienne a confirmé que les pneus étaient une bonne alternative aux matériaux plus classiques. Les chercheurs ont évalué l'intégralité structurelle d'une paroi de pneus. Le mur s'est avéré aussi solide que les murs conventionnels résidentiels. "Toutes les données indiquent que les murs de pneus peuvent être des structures extrêmement solides et sûres. Contrairement à un mur en béton, nous avons constaté que ces murs ont la capacité de "rebondir" après un impact, comme un tremblement de terre", a notamment déclaré le Dr Freney, membre de l'équipe de recherches.

D'autres méthodes sont aussi possibles. L'utilisation des conteneurs maritimes s'est, par exemple, largement popularisée. Choisis pour de petits logements, ils sont aussi réemployés pour des piscines hors sol par des experts canadiens. La structure est préfabriquée et livrée prête à l'emploi. Cela évite des semaines de travaux en raccordant simplement les systèmes nécessaires. Ces conteneurs peuvent offrir des bassins assez longs et profonds. Il faut toutefois qu'ils n'aient pas trop servi auparavant afin d'éviter une contamination suite au transport de certains contenus potentiellement toxiques.

En Finlande, c'est la réutilisation des déchets plastiques qui est au cœur des préoccupations. Les bouteilles deviennent des substituts des briques. Elles sont alors remplies d'emballages et de films plastiques pour la résistance, puis disposées en rangées et liées par du ciment. Des solutions alternatives, plus écologiques et économiques, aux constructions habituelles, avec des matériaux capables de remplacer ceux traditionnels tout en offrant stabilité, solidité et fonctionnalité.

Et n'allez pas penser que ces constructions sont des initiatives d'hurluberlus à l'autre bout du monde. Les projets sont déjà nombreux en France comme la presse locale s'en fait régulièrement l'écho, avec des maisons en pneus, tessons de bouteille et/ou verre recyclés à Ger, en Normandie (la première en Europe construite en 2008), à Lembach dans le Bas-Rhin, Biras en Dordogne, Ligny-le-Ribault dans le Loiret...