Connue de tous les Français et même très souvent visitée, cette forêt n'existe pas

En France, une célèbre forêt n'existe pas sur les cartes de l'Institut géographique national et n'a aucune réalité administrative.

La France est un pays forestier avec 17,5 millions d'hectares en métropole, recouvrant ainsi 32% du territoire. Elle est la quatrième surface forestière en Europe. Certaines forêts sont très connues et d'autres ne demandent qu'à être explorées. Si on vous parle d'une célèbre forêt en Bretagne, entourée de légendes, vous penserez sûrement à Brocéliande, située entre l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan.

La forêt de Brocéliande est connue pour être associée à la légende du Roi Arthur. Selon cette histoire, la fée Viviane aurait emprisonné l'enchanteur Merlin dans l'Arbre d'or de cette forêt et il y serait enterré. C'est aussi là-bas que le chevalier Lancelot aurait rendu son dernier souffle suite à ses blessures de guerre, alors que pour sa part, la fée Morgane y aurait piégé les hommes infidèles... Evidemment, ces légendes ont été reprises à des fins touristiques. Des balades contées autour des sites mégalithiques comme le tombeau de Merlin, l'Hotié de Viviane ou encore le Val sans Retour sont par exemple proposées.

Mais la légende va si loin parfois qu'elle dépasse la réalité. Car il faut savoir que la forêt de Brocéliande n'existe pas, du moins pas "administrativement". Il y a bien une forêt à cet endroit, mais il s'agit de celle de Paimpont, le nom de la commune sur laquelle est située 10 000 hectares de zone boisée.

La forêt de Brocéliande n'a pas de frontière et de tracé précis, puisqu'elle est tout simplement absente des cartes de l'Institut géographique national (IGN), pour le plus grand dam des Bretons. Pire encore : la forêt de Paimpont est majoritairement privée, certaines parties seulement étant ouvertes au public. Le village de 1500 habitants voit ainsi débarquer chaque année près de 500 000 visiteurs attirés par le mystère entourant le lieu.

L'appellation "Brocéliande" est toutefois fortement ancrée puisqu'elle peut se retrouver sur Google Maps, sur des panneaux de signalisation et dans les sentiers balisés. Elle a été imaginée par le poète français, Chrétien de Troyes, dans ses romans chevaleresques. Dans Yvain ou le Chevalier au lion, il aurait inventé Brocéliande en s'inspirant peut-être de la forêt de Paimpont.

"Tout le monde peut traverser la forêt de Paimpont mais combien êtes-vous à approcher Brocéliande ? Brocéliande n'existe pas dans la cartographie administrative, c'est une forêt que l'on porte en soi et dont on espère toujours la rencontre", résume Claudine Glot, spécialiste de la légende arthurienne, dans le guide Hauts lieux de Brocéliande. Joliment dit.