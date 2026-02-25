Personne ne sait vraiment à quoi il sert, mais ce trou sur votre smartphone est d'une grande utilité

Présent sur la quasi totalité des smartphones aujourd'hui, ce petit trou a une fonction aussi importante que méconnue.

Nous passons tous des heures avec notre smartphone à la main à scroller dans de multiples applications, photos, messages et réseaux sociaux. Mais avez-vous déjà vraiment regardé les petits détails qui se trouvent autour de l'écran de votre téléphone ? Ces objets prennent de longues heures à être imaginés, conçus, designés par de grands constructeurs comme Apple ou Samsung, avec moults équipements microscopiques qui peuvent échapper aux utilisateurs.

Récemment, plusieurs internautes se sont interrogés quant à l'utilité d'un élément présent sur la quasi totalité des smartphones d'aujourd'hui. Un détail qui pourrait passer inaperçu, mais qui s'avère essentiel pour de nombreux utilisateurs. Nous parlons bel et bien du petit trou que vous pouvez retrouver généralement sur les tranches de votre téléphone. Non, nous ne parlons pas du tiroir à carte SIM qui dispose d'un petit trou pour être éjecté, mais bien d'un autre trou que vous devriez retrouver sur votre appareil.

En fonction du modèle, ce trou peut se situer à côté du tiroir à cartes SIM ou complètement sur une autre tranche. A moins de s'intéresser à la tech ou même aux smartphones en général, il y a fort à parier que vous ignoriez sa véritable utilité. Il s'agit en fait d'un microphone ! Parfois principal ou secondaire, ce dernier est essentiel pour capter les sons provenant de vous ou votre environnement lorsque vous appelez quelqu'un, ou réalisez un audio.

Certains microphones secondaires ont même une utilité encore plus pratique : capter et analyser votre environnement pour détecter ce qui est votre voix et ce qui relève du bruit ambiant. Les bruits de voitures, le vent, les gens qui discutent à côté... Autant de sons que vous ne voulez pas entendre lorsque vous enregistrez un vocal ou effectuez une conversation téléphonique. Ce microphone sert justement à analyser ces bruits parasites et les réduire (ou annuler pour les meilleurs téléphones). Ainsi, vos audios sont bien plus agréables à écouter !

Il est donc important de ne rien enfoncer dans ce petit trou. Certains utilisateurs pourraient penser qu'il s'agit du tiroir à carte SIM ou d'une manière de réinitialiser le téléphone et seraient tentés d'y enfoncer une petite épingle. Il est cependant fortement déconseillé de faire une telle chose puisque vous pourriez endommager ou même casser votre microphone. Votre téléphone continuerait de fonctionner, mais la qualité de vos conversations via appels audio ou enregistrements pourraient être fortement détériorées.