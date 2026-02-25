Quoi que vous fassiez, n'achetez pas ce smartphone de chez Samsung maintenant

Samsung produit d'excellents appareils, mais ce dernier est clairement une perte d'argent actuellement.

Samsung est l'un des constructeurs les plus appréciés de part le monde. L'entreprise coréenne excelle dans ses propositions de smartphones pour de multiples budgets et renouvelle régulièrement son portefeuille d'appareils.

A L'internaute, nous adorons également Samsung. Nous testons généralement les plus grosses sorties du constructeurs comme les Galaxy S25 ou encore les derniers téléphones pliables Galaxy Z Fold 7 ou Z Flip 7. Difficile de reprocher quelque chose à l'un des constructeurs les plus prisés en France en 2025 ! Pourtant, il y a bien un ou deux smartphones que nous vous interdisons d'acheter en ce moment.

Entendons-nous bien : il n'existe pas vraiment de téléphone Samsung qui soit terriblement mauvais au point que personne ne devrait l'acheter. La dernière série des Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sortie en début d'année 2025 l'illustre parfaitement. Ces téléphones portables sont performants, dotés d'un design reconnaissable entre mille et ont réalisé d'excellentes ventes depuis leur sortie.

Mais il s'agit également de smartphones que nous ne pourrions vous recommander. Nous les avons pourtant testés en 2025 et le modèle Ultra demeure toujours comme l'un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché.

Alors pourquoi ne pas les acheter ? La raison est simple : tout porte à croire que Samsung va dévoiler ses nouveaux smartphones ce mercredi 25 février durant la soirée. La firme a déjà donné rendez-vous à ses fans sur les réseaux sociaux pour suivre une conférence centrée autour de nouveaux produits. Toutes les fuites d'informations disponibles sur internet pointent quant à l'annonce des Samsung Galaxy S26.

La sortie de nouveaux téléphones ne va bien évidemment pas impacter les performances des S25. Mais les téléphones Samsung ont la très bonne habitude de voir leurs prix fondre au fil des années. Si vous êtes vraiment intéressés par un Galaxy S25 - malgré les nouveautés de leurs successeurs - il serait stupide de craquer maintenant. Les magasins physiques et en ligne vont très certainement casser leurs prix sur les Galaxy S25 afin d'écouler leurs stocks toujours disponibles. De quoi faire une bien meilleure affaire qu'en craquant maintenant !