Vous avez l'impression d'être plus lourd quand vous prenez l'ascenseur ? Voici pourquoi

D'abord une sensation de légèreté, puis l'impression de devenir plus lourd. Ce phénomène souvent ressenti dans les ascenseurs résulte d'une variation de votre poids apparent, liée à l'accélération de la cabine.

Il est possible de vivre dans les mêmes conditions que des astronautes seulement en prenant l'ascenseur. Si jamais vous vous trouviez dans un élévateur et que ce dernier venait à accélérer vers le bas très rapidement, comme un objet en chute libre, vous seriez aspiré vers le haut avant de tomber au sol aussi vite que l'ascenseur. Dans cette situation, vous serez en état d'impesanteur. Vos pieds ne toucheraient plus le sol. Un sentiment bien connu des astronautes... avant une chute brutale.

Fort heureusement, les ascenseurs modernes sont conçus pour un contrôle total de ce type d'accélération. Mais il reste possible de ressentir une modification très sensible du poids du corps lorsque nous sommes à l'intérieur. C'est d'ailleurs une sensation que nous avons tous expérimentée : au moment où l'ascenseur démarre vers le haut, nos jambes semblent s'alourdir, tandis qu'un départ vers le bas nous procure une sensation de légèreté. S'agit-il de simples sensations ou de réels phénomènes physiques ?

Sommes-nous vraiment plus lourds dans un ascenseur ?

Rassurez-vous. Contrairement aux apparences, votre masse, c'est-à-dire la quantité de matière qui compose votre corps, reste strictement identique que vous soyez dans un ascenseur ou non. Votre poids réel, qui est la force d'attraction exercée par la Terre sur vous, ne change pas non plus.

Votre impression d'être plus lourd(e) dans un ascenseur, résulte donc d'une variation de votre "poids apparent", c'est-à-dire "la force de réaction que le sol de la cabine exerce sur vos pieds pour s'opposer à la gravité", explique le site de vulgarisation scientifique Live sciences. L'explication de ce "phénomène" réside en fait dans l'accélération. Lorsque l'ascenseur est à l'arrêt ou se déplace à une vitesse constante, vous ne ressentez rien de particulier. Cela du fait du sol de la cabine qui pousse vers le haut avec une force exactement égale à celle de la gravité qui vous tire vers le bas.

Un phénomène de poussée allant jusqu'à 10 % de la gravité terrestre

Cependant, pour monter vers le haut, l'ascenseur doit accélérer. Durant ce bref instant, "le plancher du sol doit pousser plus fort contre vos pieds pour vaincre votre inertie et s'assurer de vous mettre en mouvement", informe un autre site de référence, Sciences lu. C'est cette force supplémentaire, pouvant représenter environ 10 % de la gravité terrestre, qui vous donne l'impression d'être plaqué au sol et effectivement la sensation "d'être plus lourd".

À l'inverse, lors d'une descente, le sol semble se "dérober" sous vos pieds. La poussée du plancher devient plus faible que votre poids habituel. Ce mécanisme peut d'ailleurs créer un instant de flottement que certains détestent par dessus tout. On n'aura sans doute pas convaincu tous les les ascensumophobes (les phobiques des ascenseurs vous l'aurez compris), mais au moins vous saurez un peu mieux où vous mettez les pieds la prochaine fois.