Naufrage d'un navire de croisière à Chypre du Nord : au moins 7 morts parmi les 267 personnes à bord

Au moins sept personnes ont perdu la vie et plus de 170 ont été secourues après le naufrage d'un navire de croisière au large de Chypre du Nord. Les secours poursuivent leurs recherches sur une mer agitée.

Un navire de croisière a fait naufrage dimanche avec 267 personnes à bord dans la matinée du dimanche 30 août au large des côtes de la République turque de Chypre du Nord, peu après son départ du port de Kyrenia (Girne en turc). Selon un bilan provisoire communiqué par le Premier ministre de l'entité autoproclamée, Ünal Üstel, au moins sept personnes ont perdu la vie dans ce drame, et 172 ont pu être secourues, indique BFMTV.

Les recherches se poursuivent activement en mer pour retrouver les survivants. L'ambassadeur de Turquie à Nicosie, Ali Murat Başçeri, a confirmé la tragédie sur la chaîne publique TRT, assurant qu'une vaste majorité des occupants avait déjà été tirée des eaux. De son côté, le ministre local des Transports, M. Arikli, a indiqué que les rescapés étaient progressivement réacheminés vers le port de Kyrenia pour y recevoir des soins urgents.

D'importants moyens de secours

À terre, un important dispositif sanitaire a été mis en place pour accueillir les blessés, tandis que les images retransmises par les télévisions turques montrent l'embarcation en partie immergée et ballottée par les vagues, entourée de nombreux débris flottants. Sur le pont et dans l'eau, les passagers évacués apparaissent munis de gilets de sauvetage orange alors que les embarcations de secours s'affairent sur une mer agitée.

Le ministère de la Santé de l'entité a affirmé avoir mobilisé l'ensemble des ressources médicales disponibles, précisant que des mesures d'urgence ont été prises sur le port et dans les établissements hospitaliers publics et privés de la région.