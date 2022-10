Election 2022 au Brésil : une abstention record au second tour ? Résultats des sondages

ELECTION BRÉSIL. Lula et Bolsonaro continuent leur campagne sur un ton agressif qui renforce leur base électorale mais aussi le camp des abstentionnistes avant le second tour de l'élection présidentielle au Brésil. Une stratégie judicieuse alors que les résultats des sondages sont serrés ?

[Mis à jour le 13 octobre 2022 à 19h47] Le Brésil est en ébullition. Lula et Bolsonaro poursuivent leur campagne très actives en vue du second tour de l'élection présidentielle, le 30 octobre prochain. Active oui mais aussi agressive, d'un côté comme de l'autre les attaques envoyées à l'adversaire sont piquantes et les coups bas ne sont pas étrangers non plus entre deux discours sur les thèmes socio-économiques de la campagne. Les candidats de gauche et d'extrême droite se sont tous les deux accusés d'être des démons ou le pantin du diable, des déclarations forte dans un pays où plus de 80% de la population est chrétienne. Lula a aussi accusé son rival d'être cannibale en détournant une vidéo de 2017 tandis que le président sortant a qualifié le candidat du Parti des Travailleurs d'"ivrogne" entouré d"incompétents". Le ton des candidats parvient à renforcer les convictions de l'électorat acquis au premier tour de la présidentielle mais l'enjeu de l'entre-deux-tours est de s'adresser aux autres votants et aux abstentionnistes pour creuser l'écart. Or selon la journaliste et politologue Deysi Cioccari, contacté par CCN Brasil, l'agressivité détourne l'électorat indécis des candidats encore en lice. "Si les campagnes sont sur ce ton agressif, l'abstention peut augmenter, il n'y a pas de fait nouveau propositionnel, seulement des coutumes et des campagnes d'agression. [...] C'est difficile d'attirer l'attention des électeurs comme ça". Et d'ajouter que l'électeur abstentionniste "a une apathie politique et est fatigué du scénario de guerre, des combats idéologiques".

Lula et Bolsonaro gagneraient surement à suivre les conseils de la politologue et à ne pas jouer la stratégie de la polarisation et de la radicalisation. En l'état, les résultats des sondages n'évoluent que très peu et donnent les deux prétendants à la présidentielle à seulement quelques points d'écart. L'étude publiée le mercredi 12 octobre par PoderData crédite le candidat de gauche de 48% des intentions de vote contre 44% pour Bolsonaro (52% contre 48% selon les estimations en termes de votes valides). Autant dire que l'issue du scrutin n'est pas encore figée. Mais les candidats auront très vite l'occasion de sortir de cette configuration très agressive : ce dimanche 16 octobre avec le débat organisé par une groupe de médias à 20 heures. Un premier avant celui prévu le 21 octobre par un autre regroupement de médias brésiliens.

Quels sont les résultats des sondages de la présidentielle au Brésil ?

Quelle est la tendance des intentions de vote pour le second tour de l'élection présidentielle au Brésil ? Les sondages donnent l'avantage à Lula mais d'une (très) courte tête. La dernière étude PoderData publiée par Poder 360 le 12 octobre crédite Lula de 52% des intentions de vote (en termes de votes valides) contre 48% pour Bolsonaro. En tenant compte de tous les votes, les chiffres descendent à 48 et 44% et recoupent ceux du sondage paru le 7 octobre et signé par l'institut Datafolha qui accorde 49% des intentions de vote au candidat de gauche dont 44% pour le président sortant. Seul le sondage de l'IPEC en date du 5 octobre mise sur un écart plus important et avantageux pour Lula : 51% contre 43%.

Les sondages ont toutefois perdu en crédibilité aux yeux du président sortant et de ses militants après avoir sous-estimé de 8 points le score de Bolsonaro au premier tour de la présidentielle. Reste qu'en aucun cas les sondages ne doivent être compris comme les résultats de l'élection, ils sont simplement le relevé des tendances des intentions de vote à un instant T.

De Lula ou Bolsonaro qui peut remporter l'élection présidentielle au Brésil ?

Avec respectivement 48 et 43% des suffrages recueillis au premier tour, mathématiquement Lula et Bolsonaro ont encore tous les deux des chances de remporter l'élection brésilienne. Mais le chemin jusqu'à la majorité des voix est moins long pour le candidat de gauche à qui il manquait seulement 3 millions de voix pour atteindre la majorité absolue de 60 millions sur les 118 millions d'électeurs ayant participé au scrutin le 2 octobre. Bolsonaro avait lui obtenu plus de 51 millions de voix.

Les électeurs ayant choisi Lula ou Bolsonaro au premier tour devraient confirmer leur choix le 30 octobre. Ce sont surtout les votes des presque 20% d'abstentionnistes et des 7% à avoir voté pour Simone Tebet ou Ciro Gomes qu'il va falloir aller récupérer pour espérer la victoire. A priori, ces 7% sont plus à même de se tourner vers Lula que vers Bolsonaro et ce simple report de voix pourrait suffire à l'ancien chef d'Etat pour s'assurer une troisième élection à la tête du Brésil. Pour cela, la campagne présidentielle d'entre-deux-tours sera déterminante.

Le résultat de la présidentielle au Brésil peut-il être contesté par Bolsonaro ?

La question s'était posée avant le premier tour face aux chances qu'avait Lula de gagner la présidentielle brésilienne dès le premier tour, selon les sondages. Finalement avec la qualification de Bolsonaro au second tour aucune émeute n'a secoué le Brésil. Reste que l'hypothèse d'une contestation des résultats de l'élection est encore possible au soir du second tour, surtout en cas de défaite du président sortant face à Lula. Ce scénario, s'il est privilégié, n'est pas du goût des militants de Bolsonaro et en particulier des plus radicaux. La réaction de ces derniers est très redoutée. Selon plusieurs spécialistes du Brésil, le candidat d'extrême droite a tout mis en place durant son mandat et sa campagne - en remettant en cause et en dénigrant le système et les instituts électoraux ou encore le vote électronique - pour contester les résultats de l'élection présidentielle s'ils annoncent sa défaite. La contestation de Bolsonaro fait peu de doute toujours d'après les politologues avertis mais plus qu'une protestation c'est l'insurrection qu'elle pourrait entrainer qui inquiète. Dans le courant du mois de septembre, notamment lors de la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, le 7 septembre 2022, les militants bolsonaristes se sont dits prêts à envahir les rues et les institutions nécessaires pour voir leur candidat rester au pouvoir. Ces déclarations répétées et jamais contredites par Jair Bolsonaro font craindre une version tropicale de la prise du Capitole qui avait secoué les Etats-Unis en 2020 après la défaite de Donald Trump. Une comparaison qui a du sens quand on sait que Jair Bolsonaro est considéré comme le Trump de l'Amérique latine.

Quels étaient les résultats du 1er tour de la présidentielle au Brésil ?

Tout le Brésil retenait son souffle lors de l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle et attendait de savoir si la victoire de Lula allait être annoncée. Mais contrairement à ce que prévoyaient les deniers sondages avant le scrutin, l'ancien chef d'Etat n'a pas remporté l'élection du premier coup. Il est bien arrivé en tête mais avec nettement moins d'avance sur son rival du second tour : Jair Bolsonaro. Lula a recueilli 48,4% des suffrages contre 43,2% pour le président sortant. Ils se sont partagés l'écrasante majorité des 118 millions de voix. En troisième position, la sénatrice du centre droite Simone Tebet a obtenu 4,2% des votes quand Ciro Gomes est arrivé quatrième avec 3% des suffrages. Côté abstention, un peu plus de 20% des Brésiliens ont fait le choix de ne pas voter au premier tour de l'élection présidentielle.

Quand aura lieu le débat entre Lula et Bolsonaro ?

Les débats présidentiels de l'entre-deux-tours sont attendus comme des temps forts de la campagne avant le scrutin du 30 octobre. La première confrontation de Lula et Bolsonaro est prévue ce dimanche 16 octobre. Organisé par le groupe médiatique formé par Band, Folha de S.Paulo, TV Cultura et UOL, il sera diffusé à partir de 20 heures. Les équipes de campagne de Lula et Bolsonaro ont convenu des conditions du débat entre les deux prétendants à la présidentielle. Jair Bolsonaro a confirmé sa présence comme pour le débat prévu le 21 octobre, à une semaine du premier tour par un tout autre groupe de média. Lula pour sa part sera de la partie ce 16 octobre mais a limité sa participation à deux débats durant l'entre-deux-tours et n'a pas garanti être présent lors du duel prévu dans un peu plus de deux semaines.

Avant le premier tour, Lula avait déjà réduit à deux le nombre de débats auquel il a participé mais ne s'était pas révélé excellent par rapport à ses rivaux. Jair Bolsonaro n'avait pas fait mieux mais ses offensives l'avaient rendu plus visible. Les commentateurs politiques espèrent que cette fois le fond prendra le pas sur la forme du débat.

Qui sont les candidats à l'élection présidentielle au Brésil ?

Au départ, ils étaient onze sur la ligne de départ mais ils ne sont plus que deux depuis le 2 octobre 2022 et le premier tour de l'élection présidentielle : Lula et Bolsonaro. L'ancien président du Brésil et l'actuel chef de l'Etat sont depuis le départ les deux grands favoris du scrutin. Pourtant, presque tout oppose les deux politiques. A gauche, Lula est le politique emblématique de la première décennie du 21ème siècle avec deux mandats présidentiels au compteur mais aussi des salissures comme ses condamnations en 2017 et 2019 pour corruption et ses 500 jours passés derrière les barreaux avant d'être libéré et blanchi sur décision de la Cour suprême. Malgré cette mauvaise passe, les Brésiliens gardent de Lula le souvenir de ses mandats pendant lesquels le Brésil prospérait, aussi grâce à une conjoncture plus favorable. Lula a été capable de rassembler largement autour de lui, de la gauche radicale jusqu'au centre, voire une petite part du centre droit démocratique notamment par le choix de son colistier, Geraldo Alckmin. Le candidat espère à présent voir les électeurs du centre droit de Simone Tebet, candidate malheureuse du premier tour, se rallier à lui.

A droite, Bolsonaro profite d'une base électorale solide composée des électeurs conservateurs, de nombreux évangéliques, des membres de l'armée et d'une part des grands patrons. Surtout, le candidat a pour lui la machine étatique qui lui offre une importante visibilité. Le président sortant profite aussi de la désinformation qui est à son avantage.

Quand a lieu l'élection présidentielle au Brésil ?

La campagne présidentielle anime le Brésil depuis de long mois mais l'élection présidentielle 2022 a été entamée le dimanche 2 octobre 2022 pour le premier tour. Le scrutin a vu la qualification de Lula et de Bolsonaro qui sont repartis en campagne dès le lendemain des résultats. Les deux hommes vont défendre leur programme pendant quatre semaine et jusqu'au dernier jours avant le second tour prévu le dimanche 30 octobre 2022. A noter que le candidat qui sera élu président au soir du second tour n'entrera en fonctions que le 1er janvier 2023, d'ici là Jair Bolsonaro restera le chef de l'Etat et travaillera à la passation de pouvoir.

Une fois élu, le président de la République fédérative du Brésil est en place pour quatre ans. Mais avant de s'installer à la tête du pays il faut remporter le scrutin majoritaire à deux tours. Une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle est possible si un candidat remporte la majorité absolue des voix, soit 50% des suffrages valides plus un vote. A défaut, les deux candidats en tête sont qualifiés pour le second tour et c'est alors celui qui obtient le meilleur score dans les urnes qui est élu. Chaque candidat se présente avec un colistier qui est candidat à la vice-présidence. Lors de l'élection présidentielle les Brésiliens élisent à la fois le chef de l'Etat mais aussi son bras droit. Lui aussi est élu pour une durée de quatre.

Côté suffrage, le taux de participation est généralement important du fait du vote obligatoire imposé par la Constitution de 1988 qui contraint tous les citoyens de 18 à 70 à participer à tous les scrutins. Une obligation dont sont dispensés les Brésiliens âgés de 16 à 18 ans, ceux de plus de 70 ans mais aussi les soldats et les personnes illettrées. Cette obligation n'empêche pas une augmentation du taux d'abstention ces dernières années. A l'élection présidentielle de 2018, 21,3% des électeurs s'étaient abstenus.