Election 2022 au Brésil : Lula en Bolsonaro en quête des votes des abstentionnistes... Le résultat des sondages

ELECTION BRÉSIL. A quatre jours du scrutin, la campagne de l'élection présidentielle au Brésil entre dans sa phase finale et les deux candidats mettent les bouchées doubles pour convaincre les abstentionnistes du 1er tour de voter pour eux le 30 octobre. Lula est encore en tête des résultats des sondages mais d'une courte tête sur Bolsonaro.

Dernières actus

Lula et Bolsonaro en mission séduction auprès des abstentionnistes Mercredi 26 octobre (1). Au Brésil, le vote est obligatoire pour tous les électeurs de 18 à 69 ans et les jeunes de 16 ou 17 ans en plus des personnes âgées de 70 ans ou plus ont aussi la possibilité de voter, la participation au scrutin est même fortement encouragée. Avec ces dispositions inscrites dans la Constitution brésilienne, le nombre d'abstentionnistes devrait être faible lors de l'élection présidentielle, pourtant au premier tour du 2 octobre 2022 ils étaient presque 21% à ne pas être allés voter, un chiffre record depuis 1998. Compte tenu de l'écart serré annoncé entre Lula et Bolsonaro par les différents résultats des sondages, le vivier de voix que représentent les abstentionnistes est très convoité. Le candidat de la gauche voit le moyen d'assoir sa victoire avec une avance plus confortable et incontestable sur le président sortant tandis que Bolsonaro espère recueillir ces voix pour refaire son retard dans les enquêtes d'opinion et surtout dans les urnes le soir du 30 octobre pour peut-être remporter le scrutin. Si la campagne met l'accent sur les électeurs abstentionnistes c'est aussi parce que certains facteurs pourraient dissuader les électeurs d'aller voter : à gauche on craint que l'électorat modeste ne se déplace pas faute de moyens et à droite la présence de deux jours fériés autour de la date du scrutin fait redouter un départ en week-end prolongés des familles aisées. La deuxième moitié de la campagne et notamment cette dernière semaine de tractations électorales sont pensées par les deux prétendants à la présidence pour convaincre les abstentionnistes : défense des projets, critiques du bilan ou du programme adverse et propagande musicale sont mises en place dans les deux camps. Selon CCN Brasil des clips musicaux sont mêmes développés par les deux équipes de campagne, au Parti des Travailleurs on entend diffuser un clip avec des chanteurs connus comme Sandrá de Sá, Caetano Veloso ou Luisa Sonza dans lesquels les électeurs sont invités à se rendre dans les bureaux de vote quand dans le camp bolsonariste on fait appel à des jeunes stars de country pour les mêmes raisons en ciblant plus particulièrement le jeune électorat de droite.

Y aura-t-il un deuxième et dernier débat avant l'élection présidentielle au Brésil ? Mardi 25 octobre (3). Deux débats étaient annoncés durant la campagne d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle au Brésil. Le premier qui a été diffusé en direct le dimanche 16 octobre n'est pas passé inaperçu mais n'a pas pour autant été brillant. Lula et Bolsonaro y ont plus souvent critiqué l'adversaire et son programme plutôt que défendre leurs propres idées et projets. Les presque deux heures de confrontation ont plus ressemblé à une démonstration de force avec des candidats enclins à prouver leur supériorité par des tapes sur l'épaule condescendantes, des regards emplis de jugement et d'autres gestes ironiques. Les millions de téléspectateurs brésiliens attendent un autre débat après cette performance jugée médiocre par les commentateurs politiques. Et deuxième débat il devait y avoir vendredi 21 octobre sur la chaine CNN Brasil. Le média avait annoncé la tenue du duel présidentiel dès la première semaine de campagne de l'entre-deux-tours en faisant savoir que les équipes de campagne des deux candidats avaient validé les conditions de participation et que seule la présence de Lula devait encore être confirmée. Mais le grand soir le candidat de la gauche ne s'est pas présenté prétextant une "incompatibilité avec son calendrier de campagne". Le débat est donc devenu une interview entre les journalistes politiques et Jair Bolsonaro. Lula avait toutefois promis sa participation à deux débat durant l'entre-deux-tours, la question qui se pose est alors de savoir si et quand une nouvelle confrontation aura lieu entre les deux prétendants à l'élection présidentielle avant le dimanche 30 octobre? Selon Bruno Meyerfeld, correspondant pour Le Monde à Rio de Janeiro, un débat est attendu le vendredi 28 octobre, dernier jour durant lequel les médias audiovisuels pourront être des lieux de campagne pour Lula et Bolsonaro. L'information doit encore être confirmée mais si le débat n'a pas lieu, il y a peu de chances pour qu'un autre duel sur un plateau télé soit organisé entre les deux ténors de la politique.

La contestation des résultats de l'élection, une page tournée pour Bolsonaro ? Mardi 25 octobre (2). Bolsonaro a-t-il abandonné l'idée de contester les résultats de l'élection présidentielle si ceux-là annoncent sa défaite ? L'hypothèse n'est pas encore enterrée mais pour arrondir les angles à une semaine de second tour de l'élection, le président sortant a le vendredi 21 octobre lors d'une interview diffusée sur CCN Brasil accepté de reconnaître les résultats si "rien d'anormal" n'est signalé durant le scrutin et le décompte des voix : "Si la commission de transparence, à laquelle participent également les forces armées, ne montre rien d'anormal, il n'y a aucune raison de douter du résultat des élections". C'est déjà un pas de côté fait par rapport au premier tour et les menaces plusieurs fois réitérées quant à une possible contestation des résultats ou par rapport aux accusations infondées sur les "fraudes" du système électoral brésilien visant essentiellement la non fiabilité des urnes électroniques grâce auxquelles les Brésiliens votent. Reste que si Bolsonaro ferme un peu la porte de la contestation, il lui semble toujours inconcevable que Lula l'emporte face à lui le 30 octobre. "Aujourd'hui, tout le monde dit que mon acceptation [au sein du peuple] est beaucoup plus grande que celle de mon adversaire. Mais laissons les urnes… Laissons cette question à la commission de transparence électorale", a indiqué le président d'extrême droite devant les médias. D'ailleurs, s'il ne s'en prend plus au système électoral l'homme politique prend désormais pour cible les sondages qui continuent de donner Lula en avance dans les intentions de vote. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle, le candidat du Parti Libéral accuse les instituts de sondage de "mentir" pour donner l'avantage à son rival. Mais l'écart entre les deux hommes semble se stabiliser et s'est considérablement resserré par rapport au début de la campagne présidentielle avec des scores estimés à 52% pour Lula et 48 pour Bolsonaro en moyenne. Pour sa part Lula n'est pas dupe et si son camp se prépare à toutes les éventualités, l'homme politique incite son adversaire à se plier au résultat de l'élection présidentielle. "J'espère que si je gagne l'élection, [Bolsonaro] aura un moment de sagesse et me téléphonera pour reconnaître le résultat", a déclaré Lula lors d'une conférence de presse à Sao Paulo. L'ancien chef de l'Etat a aussi rappelé ses précédentes défaites aux scrutins présidentiels : "J'ai perdu trois élections. [...] Chaque fois que j'ai perdu je suis rentré chez moi. Je n'ai pas poussé de jurons et n'en voulais à personne à part moi-même".