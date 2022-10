Election 2022 au Brésil : Bolsonaro peut-il contester les résultats de la présidentielle ?

ELECTION BRESIL. Alors que le résultat de l'élection présidentielle doit être connu ce dimanche 30 octobre 2022, la possible défaite de Bolsonaro face à Lula fait planer l'ombre d'un mouvement contestataire sur le Brésil. Des émeutes sont-elles possibles ?

Et si le résultat de l'élection présidentielle était contesté au Brésil ? C'est une possibilité que redoutent les électeurs alors que le verdict du scrutin doit être révélé dans la nuit de ce dimanche 30 octobre. La faute aux campagnes de désinformation et aux accusations attaquant, à tort, la fiabilité du système électoral brésilien. Ces dernières essentiellement portées par le camp bolsonariste poussent les militants et les électeurs de Jair Bolsonaro à croire que la victoire de Lula ne peut être que le résultat d'une fraude. Les craintes concernant une contestation des résultats sont aussi et surtout dues au discours du président sortant qui a lui-même durant la campagne présidentielle assuré qu'en cas de défaite il ne reconnaîtra pas le résultat de l'élection.

Si seule l'éventuelle contestation de Bolsonaro ne ferait que retarder ou compliquer la passation de pouvoir avec Lula, suivie par les militants bolsonaristes elle peut donner lieu à des émeutes dans les rues. Certains spécialistes de la politique brésilienne, comme Frédéric Louault, vice-président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et de Caraïbes interrogé par Linternaute, anticipent des mouvements de plus grande ampleur pouvant aller jusqu'à la prise d'institutions telles que le Congrès.

Faut-il s'attendre à des émeutes contre les résultats de l'élection au Brésil ?

La peur d'une contestation du résultat de la présidentielle au Brésil était déjà présente lors du premier tour mais le scrutin n'ayant pas sacré Lula, aucun soulèvement n'avait été observé. Ce dimanche, l'élection fera forcément un gagnant et un perdant et si le scrutin signe la défaite de Bolsonaro, il faut s'attendre à une réaction sans précédent. Le président sortant et ses militants ont vu leurs espoirs de victoire regonflés après la qualification de Bolsonaro pour le second tour avec un score plus élevé que celui annoncé par les sondages et en cas de défaite, la déception et la colère n'en seront que plus fortes.

La base électorale de Bolsonaro est connue pour sa radicalité et sa violence, depuis septembre et la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, les militants bolsonaristes disent régulièrement être prêt à descendre dans les rues le soir du scrutin pour que le président sortant reste au pouvoir. C'est cette agressivité qui est redoutée et à juste titre puisque la campagne présidentielle a déjà eu son lot de violences avec plusieurs morts au sein des militants, essentiellement ceux de Lula. D'après les déclarations individuelles des bolsonariste, leur mécontentement en cas de défaite pourrait s'exprimer par des mobilisations dans les rues mais d'autres visent plus haut et envisagent de s'emparer de force des lieux de pouvoir. Difficile d'anticiper avec certitudes la forme des contestations mais des émeutes semblent possibles.

Bolsonaro peut-il contester le résultat de l'élection au Brésil ?

Durant la campagne présidentielle, Jair Bolsonaro a tout préparé pour contester le résultat de la présidentielle si ce dernier le donne perdant : en instaurant une méfiance vis-à-vis du système électoral brésilien et en entretenant la colère de ses militants. La stratégie mise en place plusieurs mois avant le scrutin a porté ses fruits puisqu'à quelques jours du vote certains militants bolsonaristes soutiennent que les urnes électroniques servant au vote sont truquées et favorisent Lula. Avec le poids d'une grande partie de la population, il sera aisé pour Bolsonaro d'initier un mouvement contestataire.

Boslonaro a-t-il renoncer à contester les résultats de l'élection s'il perd ?

A l'approche de l'élection présidentielle, Jair Bolsonaro a fait un pas de côté au sujet de la contestation des résultats. Le vendredi 28 octobre après le débat présidentiel le président sortant a assuré reconnaître les résultats quoi qu'il arrive : "Il n'y a pas le moindre doute. Celui qui a le plus de voix l'emporte. C'est la démocratie" a noté CNN Brasil. Une semaine plus tôt, le 21 octobre sur le même média il a expliqué : "Si la commission de transparence, à laquelle participent également les forces armées, ne montre rien d'anormal, il n'y a aucune raison de douter du résultat des élections". Il faut toutefois préciser que les forces armés citées par le candidat comme figure d'autorité pour juger de la légitimé du scrutin sont à la botte de Jair Bolsonaro. Il n'est donc pas à exclure que des irrégularités, vérifiées ou infondées, soient remontées pour permettre au chef d'Etat de contester l'issue du vote.

Conscient du risque que Bolsonaro renie les résultats de l'élection, Lula a appelé à plusieurs reprises le président sortant à reconnaître le vote des électeurs brésiliens, à "se taire" et à "ne pas semer la confusion dans le pays". Comme pour mettre Bolsonaro en porte-à-faux en cas de contestation, l'ancien président a rappelé avoir lui-même perdu le scrutin trois fois sans jamais remettre en question l'élection : "Chaque fois que j'ai perdu je suis rentré chez moi. Je n'ai pas poussé de jurons et n'en voulais à personne à part moi-même". Le message est passé.