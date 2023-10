Fusillade à Lewiston, aux États-Unis : une note du suspect retrouvée, la chasse à l'homme continue

L'auteur de la fusillade survenu mercredi soir à Lewiston, dans l'État du Maine, est toujours recherché ce vendredi 27 octobre. Le suspect Robert Card pourrait souffrir de troubles mentaux et reste considéré comme "armé et dangereux".

Plus de 24 heures après la fusillade, la chasse à l'homme continue aux États-Unis. Robert Card, identifié comme l'auteur de la tuerie qui a fait 18 morts et 13 blessés dans la ville de Lewiston, dans l'État du Maine, dans la nuit du 25 au 26 octobre, est toujours recherché ce vendredi 27 octobre.

Selon les informations de CNN, les autorités auraient mis la main sur une note laissée par le suspect. Robert Card y indiquerait ne pas s'attendre à être encore en vie lorsqu'il sera retrouvé. CNN évoque l'équivalent d'une note de suicide. Une conférence de presse doit se tenir ce vendredi à 17 heures, heure locale, soit tard dans la nuit à Paris. Davantage d'informations concernant l'évolution des recherches devraient être livrées à cette occasion.

À noter que durant la nuit de jeudi à vendredi, les recherches se sont poursuivies avec la perquisition de maisons par les forces de l'ordre aidées par des drones, des hélicoptères et même des véhicules blindés. Une habitation appartenant à la famille de Robert Card, selon un voisin interrogé par l'AFP, a notamment retenu l'attention. Les policiers ont sommé les habitants de sortir avant de repartir comme ils étaient arrivés, réduisant les espoirs de mettre fin à la chasse à l'homme.

D'ici à ce que le suspect soit retrouvé et interpellé, les autorités enjoignent aux habitants de rester confinés chez eux. Robert Card est en effet décrit comme un individu "armé et dangereux". De possibles troubles mentaux ont également été évoqués par la police dans la soirée de jeudi. L'avis de recherche du suspect mentionne notamment une hospitalisation en psychiatrie de deux semaines remontant à l'été dernier. L'armée américaine, qui compte Robert Card parmi ses réservistes, avait jugé le comportement de l'homme inquiétant et le quarantenaire avait lui-même affirmé entendre des voix". Au Daily Beast, sa belle-sœur a évoqué une crise soudaine et a indiqué que le suspect était persuadé d'avoir entendu des voix se moquant de lui dans les deux endroits visés par le tuerie.

Que s'est-il passé ?

Le principal suspect a ouvert le feu à deux endroits de Lewiston dans la soirée du mercredi 25 octobre. Les premiers coups de feu ont raisonné dans un bowling aux alentours de 19 heures, puis la police a été informée d'une autre tuerie dans un bar restaurant situé à une dizaine de minutes en voiture. Lewiston, deuxième plus grande ville de l'Etat du Maine, avec une population de 36 000 habitants se trouve à environ 50 kilomètres de Portland.

Qui est le suspect ?

La police de Lewiston a identifié Robert Card, 40 ans, comme suspect, affirmant que l'homme devait être "considéré comme armé et dangereux". Les autorités du Maine ont déclaré dans les médias américains que Robert Card est un instructeur certifié en armes à feu, il est de fait expert dans le maniement de certaines armes. Il est par ailleurs membre de la réserve de l'armée américaine.

Robert Card n'est mêlé à aucune affaire judiciaire avec seulement deux excès de vitesse enregistrés dans les archives judiciaires de l'Etat. Des faits qui remontent à 2001 et 2002, quand il était étudiant en ingénierie à l'Université du Maine. Le suspect a été vu vêtu de vêtements marrons, tenant un fusil d'assaut de grande puissance.

L'état de santé de Robert Card questionne. L'homme aurait eu un comportement étrange ces derniers mois selon le centre d'information et d'analyse du Maine cité par NBC. Il aurait lui-même évoqué des "problèmes de santé mentale" et dit "entendre des voix". Il aurait également menacé de tirer sur une base de la garde nationale dans le Maine. Robert Card a été interné durant deux semaines pendant l'été, mais circulait librement depuis. CNN indique qu'on ne connaît pas son état mental actuel.

"J'ai connu Rob toute ma vie", a déclaré sa belle-sœur jeudi, évoquant un homme "calme" et la personne "la plus aimante, travailleuse et gentille [qu'elle] connaisse". Avant de toutefois souligner qu"'au cours de la dernière année, il a eu un épisode aigu de santé mentale, et cela a été un combat".

Robert Card en fuite et recherché

La chasse à l'homme est toujours en cours le vendredi 27 octobre pour retrouver Robert Card. L'homme aurait pris la fuite dans un petit SUV blanc avec un pare-chocs peint en noir après la fusillade selon le police de l'Etat du Maine qui a confirmé que le véhicule décrit est bien celui du suspect. La voiture aurait toutefois été retrouvée proche d'un point d'embarquement où se trouve le bateau de Robert Card, ce qui pousse The Messenger a relayé l'hypothèse d'une fuite du suspect en bateau.

"Des centaines de policiers" sont "littéralement" mobilisés" dans les recherches selon Mike Sauschuck, l'homme en charge de la sécurité publique du Maine. La police d'Etat a également bénéficié de la coopération de la famille de Robert Card selon CNN, cette dernière aurait appelé l'homme à se rendre.