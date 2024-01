Séisme au Japon : après les tremblements de terre, l'alerte tsunami déclenchée

À la suite de 21 séismes de magnitudes supérieures à 4, dont un à 7,5, une alerte au tsunami a été déclenchée. Les habitants de l'archipel ont été appelés à évacuer vers les hauteurs.

21 tremblements de terre ont frappé le Japon, lundi 1er janvier, en l'espace d'un peu plus de quatre-vingt-dix minutes. Les autorités ont demandé aux habitants de l'archipel de se réfugier vers les hauteurs, craignant un éventuel tsunami provoqué par les séismes. "Tous les habitants doivent évacuer immédiatement vers les hauteurs", a déclaré le diffuseur national NHK. "Nous avons conscience que vos maisons et vos biens vous sont chers, mais vos vies sont plus importantes que tout le reste. Courez vers les zones les plus élevées possibles", a précisé un présentateur de la chaîne.

Des vagues de cinq mètres sont envisagées

Selon l'agence météorologique japonaise (JMA), des vagues impressionnantes allant jusqu'à cinq mètres pourraient s'abattre sur l'archipel. "Le long des côtes du Japon dans un rayon de 300 kilomètres autour de l'épicentre", a précisé le centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC). Des premières vagues ont déjà commencé à toucher le Japon : au port de Wajima, dans la péninsule de Noto, des vagues de 1,2 mètre ont été enregistrées.

Quelques 33 500 foyers sont privés d'électricité depuis les tremblements de terre, d'après les fournisseurs d'électricité. La circulation des trains à grande vitesse a été interrompue entre Tokyo et la préfecture d'Ishikawa, a annoncé Japan Railways.