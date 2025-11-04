Un chef démissionne après avoir refusé de préparer un repas pour le Prince William, le menu a posé problème

Un chef cuisinier devait préparer un grand repas pour un événement en présence du prince William. Il a finalement été remplacé, suite à un désaccord sur le menu.

A Rio de Janeiro, au Brésil, un grand banquet est organisé pour la cérémonie des Earthshot Awards, qui récompense les contributions novatrices en faveur de la protection de l'environnement. 700 convives sont conviés ce mercredi 5 novembre au Musée de Demain. Cette cérémonie aura lieu en présence du prince William, fondateur et président du prix.

Un problème est cependant venu entacher les préparatifs. Le chef désigné, Saulo Jennings, a refusé de préparer le repas demandé par l'organisation, qui prend en compte, entre autres, les exigences du prince britannique. Ce cuisinier est pourtant un grand professionnel, il a déjà nourri plusieurs chefs d'Etat et même quelques stars comme Mariah Carey.

La raison du litige est simple : le menu ne lui convenait pas. Il était exigé que ce dernier soit végétalien, soit sans viande, ni poisson, ni produit d'origine animale comme le lait, le fromage ou les œufs par exemple. Or, pour Saulo Jennings, préparer un menu sans viande revenait à "demander à Iron Maiden de jouer du jazz", rapporte le New York Times. Un "manque de respect" pour la cuisine traditionnelle brésilienne ajoute le chef.

"On m'a demandé de créer un menu 100% vegan, et je ne me sentais pas à l'aise, car mon travail consiste précisément à montrer que l'Amazonie est durable, et cela inclut le poisson. (...) Autant que je sache, ce n'était pas une exigence particulière de la famille royale", a-t-il aussi expliqué auprès de l'AFP. "Je respecte énormément ceux qui choisissent cette voie. Mais je pense qu'il est dangereux de traiter le véganisme comme synonyme de durabilité. Ce sont des choses différentes", a-t-il estimé.

Le chef, qui a ouvert le premier de ses six restaurants il y a 16 ans, a tenté de négocier pour des plats à base de légumes, mais avec un peu de poisson, issu de la pêche durable. Le pirarucu, un poisson d'eau douce qui peut atteindre trois mètres de long, est l'un des symboles de sa cuisine. Il a même fini par tenter de se pencher sur un menu végétalien à base de manioc, de feuilles de jambu et de noix du Brésil, mais en vain. Une autre chef a finalement été engagée : Tati Lund, qui est propriétaire d'un bistro entièrement végétarien.

Une source proche de l'événement a rétorqué que c'était un menu végétarien plutôt que végétalien qui avait été demandé et que c'est ce qui est proposé habituellement en faveur du développement durable. Elle a également assuré que Saulo Jennings n'a pas été retenu à cause de contraintes budgétaires. Celui qui a été nommé ambassadeur gastronomique de l'ONU en 2024 assurera cependant le service traiteur du diner des chefs d'Etat qui précèdera la COP30, qui débutera le 10 novembre. Il compte bien mettre en avant les produits provenant de la forêt tropicale... notamment le manioc et possiblement du poisson.